Xóchitl Gálvez admite que el 50 por ciento de mexicanos no la conoce (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La coordinadora del Frente Amplio por México (FAM) admitió que el 50% de los mexicanos no la conoce, pero aseguró que lo hará, por lo que pidió a sus simpatizantes apoyarla para que eso sea una realidad.

La aspirante presidencial de la oposición participó en un encuentro con ciudadanos en el World Trade Center.

“No se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, no se preocupen, lo que deben saber es que el 50 por ciento del país no me conoce y me va a conocer bien”, señaló, ante la presencia del empresario Claudio X. González, en el acto denominado “Diálogos X Ciudadanos”, organizado por Unid@s.

"Más de 10 mil personas se unen a través de plataformas digitales en Diálogos por Ciudadanos con Xóchitl Gálvez para el intercambio de ideas. Lo que inició el 13 de noviembre, hoy está más fuerte que nunca", tuiteó el Frente Cívico Nacional.

Más de 10 mil personas se unen a través de plataformas digitales — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) October 8, 2023

Pero así lucía el evento, de acuerdo con otros usuarios.

?? TREMENDO FRACASO DE @XochitlGalvez



Así de vacío luce el evento en el WTC de la candidata del Amplio, en donde hay más reporteros, gente de @ClaudioXGG y políticos del Prian, que ciudadanos independientes... pic.twitter.com/2tWXGzw4hv — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 8, 2023

En redes sociales, tuiteros aseguraron que la llamada “ola rosa” de la llamada “sociedad civil” abandonó a Gálvez.

La cuenta oficial de la senadora panista publicó una foto en la que se ve el auditorio lleno.

El amor no se compra, se siente.



— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 8, 2023

Sin embargo, sus detractores le señalaron que tenían otros datos:

Yo tengo otros datos:



pic.twitter.com/q4FdhG27gf — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) October 8, 2023

En el acto estuvo presente su coordinador de campaña, Santiago Creel, después de tres semanas de ausencia y se presentó a Enrique de la Madrid como coordinador de las mesas de consulta con los ciudadanos.

Según ella, en los eventos de Morena se dilapidan recursos, mientras que en los suyos, “un cartón y una equis” la beneficia.