Eduardo Verástegui amenazó así a “terroristas del cambio climático y de la ideología de género”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) —El actor y activista ultraderechista Eduardo Verástegui desató reacciones en su contra por un video y un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Verástegui, conocido por sus posiciones conservadoras y su amistad con el expresidente estadunidense Donald Trump, está en busca de la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Este lunes publicó un video en el que dispara un rifle, el cual acompañó con un mensaje contra los “terroristas”.

Pero no hizo alusión a los ataques recientes de la organización Hamas contra Israel, sino que dirigió su mensaje contra activistas sociales y proyectos como la Agenda 2030 adoptada por la ONU para el desarrollo sostenible.

“Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo”, publicó Verástegui.

pic.twitter.com/qGq6iqVL3h

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 9, 2023

Luego publicó otro tuit en el que aseguró que se trataba de una "sátira".

"¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres. De violencia, ustedes los progres son los expertos. El ladrón juzga por su condición".







— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 9, 2023

La publicación desató numerosas reacciones en contra, entre ellas la del exdiputado Manuel Clouthier, quien resaltó la contradicción de quien se dice "defensor de la vida" por sus posturas antiabortistas.

— Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) October 9, 2023

Algunas cuentas lo denunciaron por incitación a la violencia.

— Pedro Salmerón Sanginés (@LectorHistoria) October 10, 2023

— Tania Morales (ella) ?????? (@tania3651) October 9, 2023

También desde X (Twitter) arremetió contra las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes llamó “gemelas”.