“Que no sea un demagogo y no divida”: Zedillo define así su perfil de presidente de México para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Ernesto Zedillo manifestó su deseo de que el próximo presidente de México no sea un demagogo, que no mienta ni divida a la ciudadanía, y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir.

Zedillo desató controversia por la conferencia que dictó en el Instituto Pearson, centro de investigación de la Universidad de Chicago.

El exmandatario, que gobernó México de 1994 a 2000, dio el discurso inicial del Foro Global sobre problemas de disparidad en América Latina, Palestina e Irán.

Posteriormente participó en una sesión de preguntas moderada por la investigadora Viri Ríos.

En ese momento expresó que le gustaría que en 2024 ocupara la presidencia alguien que no sea un demagogo que prometa cosas que no podrá cumplir.

–Una pregunta final acerca del futuro de la democracia en México: ¿qué le gustaría ver en quien quiera que se convierta en presidente de México en 2024? –preguntó la académica.

“Primero me ver gustaría ver a alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejos que son los problemas, pero también me gustaría ver a un presidente que no explote necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no entregará”, respondió el expresidente y añadió:

“Que no divida a nuestras sociedades, que impulse las reformas que nuestros países en América Latina necesitan, que asuma la responsabilidad total, porque es muy fácil culpar siempre a los demás, a los extranjeros, a los chinos”, dijo aludiendo en este último punto en particular al expresidente estadunidense Donald Trump.

(Minuto 1:47:00)

También mencionó que hay muchos ejemplos en América Latina de políticos que evaden su responsabilidad.

“En una palabra, me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente culpando a otros por sus propios errores”, remarcó.

El foro en el que participó Zedillo se llevó a cabo el 25 de octubre pero se viralizó en redes sociales apenas este miércoles.