Indira Kempis se registra en MC como aspirante presidencial; denuncia presiones y amenazas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).—Entre denuncias de “presiones y amenazas”, la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano (MC), se registró como aspirante de ese partido a la Presidencia de la República.

De manera simbólica, Kempis llegó descalza en punto de las 10:00 horas a las instalaciones del partido en la alcaldía Benito Juárez como muestra de “respeto a comunidades indígenas y madres buscadoras que pisan la tierra”.

Hecho está.



Soy la futura Presidenta de México.

Tenemos nuestra llave porque es CON USTEDES.

Tres mujeres en la boleta histórica de nuestro país.



?????? pic.twitter.com/FZdOGlktO4 — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) November 12, 2023

Sobre las amenazas, dijo ante medios de comunicación:

“Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas", detalló.

Luego señaló que "como cualquier ciudadana, hago valer mis derechos constitucionales y me registro, soy la primera y tengo la constancia de que he entregado mis documentos”.

Ahora, añadió, lo que empieza es lanzar una convocatoria a la gente real “porque México tendrá Presidenta en el 2024”.

La legisladora aseguró que “es una convocatoria abierta y espero un proceso democrático, transparente y limpio, no querían que llegara, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos, pero aquí estoy”.

Advirtió que de llegar al próximo año con "pactos en la oscuridad", el partido estaría reproduciendo las prácticas del viejo PRI:

“Si llegamos con pactos en la oscuridad, acuerdos que no podamos cumplir, llegamos en esa típica y tradicional cultura del viejo PRI, MC sí corre el riesgo de convertirse en el nuevo, viejo PRI”, advirtió.