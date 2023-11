The Economist pronostica que Sheinbaum ganará en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El semanario británico The Economist pronosticó que Claudia Sheinbaum ganará las elecciones presidenciales en México.

La publicación, que ha sido criticada en varias ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó a la morenista en una ilustración de su edición especial The World Ahead 2024.

En el dibujo figuran siluetas de personalidades políticas. Una de ellas es Sheinbaum, quien aparece al igual que Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, entre otros.

En esta edición especial el semanario británico plantes tendencias y predicciones para el 2024.

En ese contexto pronostica que será una mujer la que ocupará la presidencia el próximo año y planteó que probablemente Sheinbaum se imponga a Xóchitl Gálvez, por lo que no habría cambios radicales en el próximo gobierno.

Plantea que la morenista será más mesurada y la considera menos conflictiva que el actual mandatario. Aunque la da como favorita, no cree que alcance la popularidad del tabasqueño y prevé que tendrá que llegar a acuerdos con la oposición.

