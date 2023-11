Acarrean en vehículos oficiales para un acto de Claudia Sheinbaum en Veracruz (video)

ÁNGEL R. CABADA, Ver. (apro).- Al más puro estilo de las viejas prácticas del priismo, en el segundo día de precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo en Veracruz, el Ayuntamiento local usó vehículos oficiales para “acarrear” a adultos mayores y personas con discapacidad, algunos con bastón y andadera, a su acto político masivo.

Proceso grabó el momento en que una camioneta tipo van con logotipo del “H. Ayuntamiento Constitucional Ángel R. Cabada 2022-2025”, que gobierna el morenista Julio César García, llegó al Deportivo 18 de Junio, del cual descendieron al menos 15 personas con esas características.

Vehículo oficial en apoyo de asistentes al mitin morenista.

Foto: Sara Pantoja

A paso lento y con dificultad, los veracruzanos se dirigieron al evento de la precandidata de la Cuarta Transformación que, de por sí, ya llevaba media hora de retraso.

Cuestionada al respecto en conferencia prensa, Sheinbaum Pardo consideró que se debe separar el gobierno del partido.

“Les agradecemos que nos quieran ayudar, pero hay que separar gobierno de partido”, dijo parca la precandidata.

–¿Considera que debe haber alguna sanción para el ayuntamiento o esperar a lo que diga el INE?

–Es algo que no se permite, está establecido en la ley.

En la conferencia de prensa.

Foto: Sara Pantoja.

“No, no debe ser, pero hay muchas zonas rurales”

A su vez, la aspirante a gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, justificó el hecho planteando que el municipio tiene muchas zonas rurales de donde la gente necesita transportarse.

“No tenía conocimiento de ello. Ángel R. Cabada tiene muchas comunidades rurales y la gente se transporta por medios de transporte comerciales. En este caso no tenía ese conocimiento y pues no, no debe ser, pero hay muchas zonas rurales.”

–¿Eso justifica el uso oficial de recursos?

–No, no lo justifica.

Cuando Proceso tomó el video del acarreo, el conductor del vehículo oficial le tomó fotos a la reportera con el propósito de amedrentarla.

El conductor, teléfono en mano.

Foto: Sara Pantoja.

La de esta tarde no fue la primera vez que en el estado de Veracruz se usan vehículos oficiales para transportar a “acarreados” a los eventos de Sheinbaum Pardo.

El 26 de agosto pasado, en el cierre de su gira en busca de la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T, en el municipio de Jalapa, una reportera de la Agencia AVC tomó en video el uso de un vehículo oficial del DIF de Miahuatlán para transportar a personas al evento de la morenista. En ese video quedó grabada la agresión que recibió de una mujer que viajaba en la misma camioneta.