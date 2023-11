Xóchitl Gálvez pide a Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava platicar para “superar diferencias”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las inconformidades derivadas del proceso interno para elegir al candidato de la oposición a la jefatura de Gobierno de la CDMX, en particular las expresadas por el priista Adrián Rubalcava y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez confió en que el asunto quede zanjado con el reparto de candidaturas a senadurías y diputaciones.

De gira por Chihuahua, la panista confió que el acuerdo del PAN, PRI y PRD para mantener la alianza en la postulación de candidatos a diputados y senadores permita dar la vuelta a esas diferencias “y concentrarnos en lo que viene”.

Gálvez lamentó la inconformidad de Adrián Rubalcava, quien abandonó la alianza y anunció que apoyará la ratificación de la fiscal general capitalina, Ernestina Godoy “por la traición” que sufrió, y Sandra Cuevas quien hoy anunció una pausa en su relación con el PAN, PRI y PRD.

Ambos expresaron su inconformidad por la decisión de la alianza de postular como precandidato único a la jefatura de Gobierno, al alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada.

Al respecto, Xóchitl Gálvez señaló que siempre habrá inconformes con las candidaturas, porque “obviamente no hay espacio para todos”.

“Yo les diría a Adrián y a Sandra Cuevas: hay que platicar, yo espero que se puedan resolver esas diferencias, yo trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando”, dijo la hidalguense.

Luego hizo énfasis en que ella no puede encargarse de las postulaciones y se ha limitado a pedir a los dirigentes de los partidos que abran espacios a personas pueden no estar muy cerca de los partidos, pero tienen posibilidades de triunfo.

“O me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos”, subrayó.