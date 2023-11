PAN pierde escaño en el Senado: suplente de Xóchitl Gálvez estará en Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Laura Ballesteros rindió protesta este miércoles como nueva senadora de la República al tomar el lugar de la panista Xóchitl Gálvez, quien pidió licencia para registrarse como precandidata de la oposición para la Presidencia de la República.

La suplente de Xóchitl Gálvez se integró a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Con este cambio, el grupo parlamentario panista sólo tiene ya 19 integrantes y mientras que el partido naranja cuenta con 13.

Gálvez y Ballesteros llegaron al Senado como propietaria y suplente por medio de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, pero desde hace cinco años la segunda se decantó por la organización que preside Dante Delgado.

“Xóchitl y yo somos amigas, nos unen nuestras causas, aunque siempre nos ha tocado estar en proyectos políticos diferentes. No será la primera vez. Lo sabemos hacer, creemos en el diálogo diverso. Al Senado llegamos juntas a través de la alianza PRD, MC y PAN en 2018. Para mí son ya 5 años de ser parte de la familia de @MovCiudadanoMX”, publicó Ballesteros en su cuenta de X la semana pasada.

