Los aspirantes Ebrard y Velasco, ausentes en el equipo de precampaña de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, presentó hoy a su equipo de precampaña, un grupo de políticos y políticas que incluyó a sus compañeros, los aspirantes derrotados en la interna, excepto al excanciller Marcelo Ebrard Casaubón y al senador verde Manuel Velasco Coello.

Esta mañana, Sheinbaum Pardo dio a conocer a su equipo de la coalición, registrada como “Sigamos haciendo historia”, al lado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien será el coordinador general de precampaña.

Cuestionada sobre el papel de Marcelo Ebrard, la precandidata dijo:

“Todavía no lo decide él, pero está muy cerca del movimiento. Es parte del movimiento y está cerca de este equipo”.

Inclusive, Sheinbaum se refirió a que uno de los integrantes del equipo, Jesús Valdés Peña, procede del equipo de Ebrard.

Respecto a Manuel Velasco, la expresión fue similar ante la pregunta de reporteros:

“Está muy cerca y estamos trabajando conjuntamente. Lo que tiene que ver con la coalición con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, esa la estamos llevando aparte, esa la coordina Citlali, pero evidentemente está con nosotros”.

La designación de Mario Delgado como coordinador general dejó de lado las versiones sobre la eventual inclusión en ese cargo a uno de los llamados “corcholatas”, destacadamente, de Adán Augusto López Hernández, a quien se mencionó en el cargo.

López Hernández será coordinador político, mientras que Ricardo Monreal se encargará del “enlace territorial”. En tanto, Gerardo Fernández Noroña coordinará los trabajos con organizaciones sociales y civiles.

Además, la lista de designaciones suma a Tatiana Clouthier Carrillo, exsecretaria de Economía, como coordinadora de voceros; Jesús Valdés Peña será coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior.

Aunque el coordinador de política es López Hernández, a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, se le asignó coordinar las alianzas, coaliciones y candidaturas únicas; Renata Turrent tendrá la coordinación con sectores académicos; Regina Orozco coordinará la relación con la comunidad cultural, mientras que Esthela Damián estará al frente de las giras.

Durante el anuncio, Mario Delgado dijo que la tarea del equipo será “organizar y movilizar” a la gente para conseguir el triunfo en las elecciones del próximo año.

Y, como ha hecho en ocasiones anteriores, se planteó como meta para 2024 ganar la Presidencia, las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno capitalina, las mayorías parlamentarias y los demás cargos de elección popular en disputa para el próximo año.

“Como militantes del obradorismo reiteramos nuestro compromiso de seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar. La invitación luego es no dormir, no comer y no parar hasta lograr el triunfo el próximo 2 de junio”, enfatizó Delgado.