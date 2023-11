Vicente Fox fue denunciado por violencia política de género contra Mariana Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia contra el expresidente Vicente Fox por violencia política de género, por sus ataques en X (Twitter) contra Mariana Rodríguez, esposa del precandidato emecista a la Presidencia, Samuel García.

El pasado sábado por la mañana, en su cuenta de la red social X, antes Twitter, Fox respondió a una historia que publicó Pedro Ferriz H. en la que amagaba con supuestamente revelar ilícitos que habría cometido Samuel García junto con sus familiares y los de Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León.

En su publicación, Fox Quesada anima al comunicador a hacer las revelaciones: “Pedro, cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y dama de compañía”.

Este mismo sábado, Mariana Rodríguez Cantú le respondió al expresidente en su cuenta @chavacanamayor: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

El tema levantó polémica entre la clase política y este lunes Álvarez Máynez, también coordinador de precampaña de Samuel García, publicó en su cuenta de Twitter la queja que presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, dice en su tuit.