En su regreso al Senado, Ricardo Monreal fijó esta postura sobre la elección de la nueva ministra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exaspirante a la Presidencia de México por Morena, Ricardo Monreal Ávila, se reincorporó como senador después de haber competido al interior de su partido para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, cargo que lo habría habilitado como virtual candidato presidencial.

Monreal anunció que se sumará como un senador más a la bancada y de manera prioritaria se dedicará a las tareas legislativas, pero aclaró que, de acuerdo con lo que establece la ley, también cumplirá con los trabajos que le asigne su partido en materia política.

A través de su cuenta oficial de X, el político originario de Zacatecas agradeció a sus compañeros de bancada y a integrantes de medios de comunicación la bienvenida a su reanudación de labores y la cobertura respectiva.

“Agradezco la bienvenida de mis compañeras y compañeros senadores de Morena, así como a la fuente informativa que cubre el Senado de la República. Me reincorporo para seguir trabajando y sirviendo a mi país”, publicó el zacatecano.

A su vez, acompañó su mensaje con un video donde dice:

“Con mucha alegría, y disposición me reincorporo a mis labores, de senador propietario, tratando de contribuir a que los acuerdos y los consensos que se logren aquí puedan resultar en beneficio del país, muchas gracias a mis compañeros senadores y senadoras por su recepción cálida y amable y también quiero agradecerle a los medios de comunicación su respeto y su estimación”.

En junio de 2023, y tras pedir licencia para separarse de su escaño como senador, Monreal se registró como aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y de esa forma ser perfilado como candidato a presidente del país.

Sin embargo, después de 10 semanas que duró el proceso, el resultado que obtuvo como promedio de las cinco encuestas practicadas, fue de 5.9 por ciento en preferencias de voto, y quedó en último lugar de seis contendientes.

Sobre la elección de la ministra

Entrevistado en la Cámara Alta, Ricardo Monreal declinó opinar sobre la versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador designará como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la actual fiscal capitalina Ernestina Godoy, en el caso de que los senadores no lograran aprobar a alguna de las integrantes da la terna enviada por el Ejecutivo.

Recordó que existen mecanismos para que el Ejecutivo federal pueda designar a la persona que ocupará la vacante en el máximo tribunal, si en dos intentos no se logra una construcción de la mayoría calificada en el Senado. Sin embargo, consideró que él preferiría que la decisión se tome en el propio Legislativo.

“Lo primero que tenemos que hacer es agotar este proceso en el que están inscritas tres personas”, sostuvo.

–¿No será mejor que el presidente decida? –se le preguntó al senador.

–A mi no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra. No me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado –respondió.