Sheinbaum y Alcaraz enfrentan en Guanajuato protestas de simpatizantes de Antares Vázquez (Video)

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (apro).- En pleno territorio panista y de la mano de la precandidata a gobernadora, Alma Alcaraz, la precandidata presidencial única de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció garantizar la seguridad, aumentar los salarios y poner clínicas de tratamiento en la entidad “con más población que tiene adicciones en todo el país”.

En el jardín del centro municipal, la morenista presumió que Alcaraz le lleva 10 puntos de ventaja a la candidatura de la oposición. Sin embargo, ese número fue opacado por las protestas que hubo, desde su llegada y hasta el final del mitin, de simpatizantes de la exaspirante a la gubernatura, Antares Vázquez, quienes denunciaban que hubo fraude en las encuestas internas de Morena y que habían sido “compradas”.

En su segunda vista del día a una entidad gobernada por el PAN y con un discurso directo contra el gobierno de Guanajuato, la morenista aseguró que los índices de inseguridad en la entidad demuestran que “no hay coordinación en seguridad”.

Luego, presumió las cifras que, dijo, logró tener en la CDMX después de cuatro años de gobernar en coordinación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La morenista habló también de la asignación de becas universales a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y la construcción de dos universidades, mismos que ofreció llevarlos a Guanajuato y a nivel nacional para apoyar a los jóvenes.

Con estos resultados, pidió a los cientos de personas que se reunieron en la plaza: “Créanselo, en la mente y en el corazón, Alma Alcaraz va a ser la próxima gobernadora de Guanajuato. ¡Hay todo para ganar, compañeros, todo! Y también vamos a llegar a la Presidencia de la República”.

Ante los gritos de una parte de los asistentes que seguían gritando “¡Antares, Antares!”, la precandidata dijo: “Si nosotros trabajamos en unidad vamos a hacer todo para que Alma sea gobernadora de Guanajuato y así va a a ser”.

“No hay estrategia de seguridad”: Alcaraz

En el acto estuvo Ricardo Sheffield, exprocurador federal del Consumidor, quien ganó las encuestas internas de Morena, pero fue “bajado” por la aplicación de paridad de género y la asignada fue Alcaraz Hernández, quien sacó el segundo lugar.

Ahí mismo, Sheinbaum y el vocero de la precampaña, Gerardo Fernández Noroña, lo presentaron como “próximo senador de la República”.

En su turno, Alma Alcaraz, a quien algunas personas le gritaban “¡panista!”, usó una voz fuerte, casi a gritos, para tratar de acallar las protestas: “Tenemos muchas cosas que cambiar en Guanajuato”. Y enseguida recurrió a la figura que sostiene a los candidatos morenistas: “¡El presidente López Obrador nos enseñó que con el pueblo todo y que, sin el pueblo, nada!”.

Sin reparo, dijo que tiene muchos proyectos para gobernar el estado, principalmente en materia de seguridad. “Este estado no tiene una estrategia de seguridad. Me parece inconcebible que no se cuenta con una estrategia de seguridad pública, hicieron unos remedos”, dijo.

Y ofreció hacer una estrategia de la mano con el gobierno federal, además de tener, “como mínimo” 11 mil policías municipales, pues ahora solo se cuenta con cuatro mil. “¡Eso no es justo en un estado tan ensangrentado!”.

Agregó que también se pondrá atención en la investigación como, dijo se hace en la CDMX, “que goza de una paz envidiable que ya la quisiera Guanajuato en sus mejores momentos”.