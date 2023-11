Marko Cortés arremete contra Pedro Kumamoto por aliarse con Morena

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, así como las líderes estatales del PRI y PRD, Laura Haro y Natalia Juárez respectivamente, criticaron a Pedro Kumamoto por traicionar sus ideales y aliarse con Morena.

Pedro Kumamoto quien en 2015 se convirtió en el primer diputado independiente en el Congreso de Jalisco y se mostraba en contra de los partidos, después cambió de parecer y fundó Futuro en 2020. Ayer, su partido anunció su alianza con Morena, PT, PVEM, y Hagamos.

Al respecto, Marko Cortés cuestionó a Pedro Kumamoto quien impulsó la iniciativa “sin votos no hay dinero” para los partidos.

“De verdad lo lamento, porque aliarte con Morena, que está destruyendo el país, las instituciones, aliarte con el partido que ataca a la Suprema Corte de Justicia y que quiere controlarla, que quiso desaparecer el Instituto Nacional Electoral (…) para mí, hace perder muchísima credibilidad”.

Por su parte, la perredista Natalia Juárez comentó que Futuro “está haciendo un espectáculo grotesco al haberse ido a esa coalición porque su naturaleza era antipartidos, y ahorita, unirse a Morena que es un desastre en el país me parece lamentable".

En tanto, la priista Laura Haro recalcó que esa coalición es un “Frankenstein, es una tragedia, es una aberración; lo hemos dicho, el partido político de Pedro Kumamoto, Futuro se vendió más rápido que los boletos de Luis Miguel, no tienen convicciones, no tienen ideales, no tienen compromiso traicionaron la confianza de las personas”.

Prosiguió: “Morena promueve todos los valores que estos muchachitos decía enarbolar. Morena es la peor tragedia en temas de medio ambiente, le han dado la espalda a los jóvenes, mujeres, tienen sumido al país, en las peores crisis de inseguridad, del campo, salud”.

Con la coalición de Futuro y los otros partidos, se estableció que Morena pondrá al candidato a la gubernatura, mientras que Kumamoto será el aspirante por Zapopan.