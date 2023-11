Diputada morenista interpreta canción de Mercedes Sosa por las víctimas en Gaza (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada morenista María Guadalupe Chavira de la Rosa entonó la balada “Sólo le pido a Dios”, compuesta por el músico argentino León Gieco y popularizada por Mercedes Sosa, como una forma de expresar su pésame por las víctimas por el conflicto entre Israel y Hamás.

La legisladora participó en el apartado de agenda política de la sesión presencial de este lunes en la Cámara de Diputados, en el que integrantes de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD se pronunciaron en relación con la crisis humanitaria en Palestina.

Al referirse al conflicto, Chavira dijo que estos hechos se han convertido en una espiral de violencia que ha cobrado la vida de miles de personas, vulnerando la paz y estabilidad global.

En mi intervención de hoy defendiendo y levantando la voz por todas las víctimas del terrorismo.

"Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente..."

“Estamos en contra del terrorismo, pero también estamos en contra del genocidio y eso es lo que está perpetrando el gobierno de Israel”, afirmó la legisladora en tribuna y añadió: “Estamos condenando enérgicamente esta agresión en contra de la población civil, más allá de su nacionalidad, etnia y religión”.

En un momento de su discurso, Chavira comparó el actual conflicto en Medio Oriente con lo ocurrido en México durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón.

“Y por eso cuando escuchamos en tribuna a quienes también en nuestro tiempo cuando había un presidente espurio, que también declaró la guerra al narco, también fue un genocida y también lo denunciamos”, dijo.

La morenista hizo un llamado al cese del fuego inmediato y el levantamiento del estado de sitio de Gaza, que permita el suministro sin obstáculo alguno de la asistencia humanitaria.

La diputada finalizó su intervención cantando la canción escrita por Gieco e interpretada por Mercedes Sosa, cuya letra habla sobre la tragedia provocada por la guerra, la cual inicia con la siguiente estrofa:

“Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente”.

Morenista se pone a cantar 'Sólo le pido a Dios' en la @MX_Diputados



La diputada @GpeChaviraMX finalizó su intervención en el Pleno cantando la icónica canción de Mercedes Sosa, para exigir el cese al fuego entre Israel y Palestina.

El debate

Margarita Zavala, diputada por el PAN, mencionó que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador debió haber condenado el acto terrorista perpetrado contra civiles, por parte del grupo paramilitar Hamás.

Al respecto Zavala agregó: mencionó que como Estado mexicano se debió haber condenado el acto terrorista perpetrado el 7 de octubre contra mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes.

En su intervención, Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, mencionó que van 30 días de bombardeo a la población civil, la cual está sin necesidades básicas ni refugio; y agregó que cada que se realiza un ataque: “no hay ni un lugar seguro, no hay ninguna posibilidad de salvarse. Es una barbarie lo que se está desarrollando y pido que esta soberanía alce la voz frente a semejante genocidio”

Salomon Chertorivski Woldenberg, por parte de Movimiento Ciudadano, consideró fundamental buscar caminos para la paz, y condenó tanto los ataques de Hamás como de Israel.

“Lo sucedido el 7 de octubre se debe hablar con puntualidad y claridad. Hamás es un grupo terrorista, pero su ataque era para romper la posibilidad del acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel; una barbarie absoluta, mil 400 personas asesinadas, hay 249 secuestradas aún, entre ellos dos connacionales”.