AMLO propone a Omar Fayad como embajador de México en Noruega

PACHUCA (apro).– Omar Fayad Meneses, último gobernador priista en Hidalgo, fue propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en Noruega.

Tras la dimisión al Revolucionario Institucional (PRI) después de 40 años de militancia, el también exalcalde de Pachuca se sumó a un aliado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Este instituto político confirmó que presentó a la dirigencia morenista a Fayad como su propuesta de candidato al Senado para la elección de 2024, junto con otra expriista, Nuvia Mayorga Delgado, cuya carrera en la administración pública estuvo ligada al también hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, del que fue operadora financiera desde su mandato en el estado (2005-2011), cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Tras 93 años de mandatos ininterrumpidos del PRI, Morena ganó las elecciones en Hidalgo en 2022. De ese proceso electoral surgió una confrontación con el presidente nacional de su expartido, Alejandro Moreno Cárdenas, y la secretaria general, Carolina Viggiano Austria, a quienes acusó de apoderarse de la organización política.

Ellos, a su vez, lo señalaron de supuestamente negociar impunidad con el partido fundado por el presidente y de buscar imponer en los comicios del año anterior un candidato que, en palabras del líder priista, estaba “destinado a la derrota”, su exasistente y actual alcalde del municipio metropolitano de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quien se ha mantenido en el tricolor tras la dimisión de su mentor.

Desde que Fayad dejó la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, el presidente reconoció que lo consideraba como una alternativa para la diplomacia, aunque el primer destino referido era Israel.

No obstante, en un documento “prioritario” del 7 de noviembre de 2023 –oficio No. DEP-2371-23 que el director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Publio Rivera Rivas, envió al titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez Mejía, se solicita la entrega a la mesa directiva del Senado del nombramiento de Omar Fayad Meneses “como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega”.

Carrera de DJ

El político hidalguense, esposo de la actriz Victoria Ruffo, fue anunciado como parte del line-up del festival Welcome to Hell, Night of the Witches, que se celebrará este jueves en el autódromo Moisés Solana en el municipio de Epazoyucan, como DJ.

Tras renunciar el pasado 15 de junio al partido por el cual alcanzó escaños como diputado federal y senador, Fayad conformó el denominado Grupo Plural Independiente (GPI), expresión política integran alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales que ascendieron a los cargos durante el gobierno del también exprocurador estatal y desertaron del tricolor tras su líder político.

En la administración pública local, Omar Fayad inició su carrera en 1993 como director general del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –hoy Secretaría de Educación Pública– en el sexenio de Jesús Murillo Karam, su mentor e impulsor político.

Sin embargo, antes había fungido como director de estudios legislativos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR), de 1985 a 1988.

Tras la adhesión al Verde, el GPI se sumó a la promoción de la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo. En su periodo en Hidalgo, según el gobierno de su sucesor Julio Menchaca Salazar, operó un mecanismo de sustracción de recursos mediante servicios y obras simulados, pero por los cuales se emitían facturas de empresas anómalas o de papel, por el cual está detenido su exoficial mayor y, antes, uno de sus dos secretarios particulares por más de una década: Martiniano Vega Orozco. El otro particular era Félix Soto.

Asimismo, contra dos de sus exsecretarios, de Contraloría y Educación, César Román Mora Velázquez y Atilano Rodríguez Pérez, respectivamente, la procuraduría de la entidad solicitó una ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).