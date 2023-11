AMLO manda mensaje a Ebrard: “Se lucha por ideales, por principios, no por cargos”

CUIDAD DE MÉXICO (apro).- “Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador a unas horas de que se venza el plazo para que Marcelo Ebrard defina si se queda en Morena o se va; aunque al principio el mandatario mencionó: “Somos libres y no hay que presionar a nadie”.

Enfatizó el mensaje a quien fue su secretario de Relaciones Exteriores: “Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo”, dijo que actitudes contrarias a su pensamiento, no puede llamarse política, porque es un noble oficio.

“Es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es un imperativo ético, no es el quítate tú porque quiero yo, se lucha por ideales, por principios, no por cargos”, y criticó que no se trata de lealtades a las personas, sino al proyecto de nación y al pueblo. Esa lealtad a los jefes o a las jefas eso es muy relativo. “Suele pasar que cuando no hay principios los amigos son de mentira y los enemigos de verdad”.

Por esa razón, llamó a que prevalezca la unidad y el interés general. Aunque comenzó diciendo: “Nada, somos libres y no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, principios e ideales, y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente dirigente, me consta. No solo trabajamos juntos, sino nos tocó participar en encuestas”, en las que ganó López Obrador y al final Ebrard aceptó el resultado sin pedir nada a cambio, “y vaya que estaban los mismos conservadores, corruptos encampanándolo y ayudándole”, e insistió en que “no escuchó el canto de las sirenas”.

“Yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá que se dé la unidad pensando en el proyecto”, afirmó.