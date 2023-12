AMLO pide mayoría de la 4T en el Congreso para que sigan los programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Desde Almoloya de Juárez, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, para continuar con los programas del Bienestar y la transformación de país, no basta con ganar la presidencia de la República, sino también la mayoría de curules en el Congreso de la Unión.

“Porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, explicó a la población mexiquense.

Recordó que como en 2018 se ganó la Presidencia y la mayoría en el Congreso, no se han tenido problemas en la aprobación del presupuesto.

“Eso también se los quiero dejar de manifiesto, que los legisladores del movimiento de transformación han ayudado. Antes, ¿saben qué sucedía?, que no había un presupuesto así, en beneficio del pueblo. ¿Qué hacían con el presupuesto? Se lo repartían entre ellos. Y para que se aprobara el presupuesto le tenían que dar moches a los diputados; a cada diputado, su moche”, rememoró.

Puso como ejemplo que, en el sexenio de Felipe Calderón, durante tres años, cuando Agustín Carstens fue secretario de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto fue aprobado por unanimidad, por los 500 diputados, aunque no le beneficiaba a la gente porque había moche, se maiceaba a los diputados con dinero.

“Cuando llegamos, existía esa mala práctica, entre ellos se repartían todo el dinero; a la gente le llegaban migajas, y eso sólo cuando había elecciones es que repartían despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos.

“Se acabó eso, ahora todo, todo el presupuesto es para los programas de apoyo al pueblo. Por eso, ya este año que viene, que ya está aprobado el presupuesto, vamos a estar entregando de manera directa a 30 millones de hogares su porción del presupuesto, les va a llegar cuando menos un Programa del Bienestar a 30 millones de hogares; de 35 millones que hay, a 30 millones”, confirmó.

“Aquí en Almoloya, para tener una idea, hay 349 jóvenes que están recibiendo el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿En qué consiste este programa? El que no estudia, el que no tiene trabajo, se le contrata, se le da trabajo como aprendiz en una tienda, en el mercado, en un taller, en el campo, en actividades productivas, y se les paga un salario mínimo para que no los enganchen los de las bandas; que tengan trabajo para que no vayan a engrosar las filas de la delincuencia, que no haya semilleros de jóvenes para la delincuencia”, informó.

Y, también, en Almoloya hay 29 mil estudiantes de nivel universitario que están recibiendo una beca de cinco mil 150 pesos bimestrales, y hay cinco mil 334 que tienen becas que estudian preparatoria.

A nivel de primaria son 10 mil 241 alumnos, preescolar, primaria, secundaria que reciben beca. También se apoyará con el programa de La Escuela es Nuestra, entregando el presupuesto a las sociedades de madres, de padres de familia para que mejoren las escuelas, sus planteles educativos.

En Almoloya, dijo, hay 10 mil 197 adultos mayores que están recibiendo una pensión, la cual aumentará a 6 mil pesos y no se les podrá quitar porque es un derecho constitucional.

“Vamos también a que todo el apoyo —esto se pensó con tiempo— se entregue de manera directa, con la tarjeta del Banco del Bienestar, no queremos intermediarios”, añadió en el evento informativo sobre el avance de los Programas del Bienestar en el Estado de México.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Programas para el Bienestar, desde Almoloya de Juárez, Estado de México <a href="https://t.co/TuEpElxZYt">https://t.co/TuEpElxZYt</a></p>— Andrés Manuel (@lopezobrador_) <a href="https://twitter.com/lopezobrador_/status/1733900812710232351?ref_src=twsrc%5Etfw">December 10, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>