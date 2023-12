Tregua en el Tribunal Electoral: acuerdan reunión privada para definir la ruta a seguir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los magistrados disidentes acordaron con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que habrá diálogo privado para analizar la reanudación de la sesión pendiente del 7 de diciembre, debido a la ausencia de la magistrada Janine Otálora.

Juntos, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón indicaron que, por petición de la magistrada Otálora, la sesión pendiente de la Sala Superior continuará hasta después del 18 de diciembre, que es cuando regresa de participar en la Comisión de Venecia.

“Recibimos un oficio, los cuatro, donde la magistrada Otálora solicita que se le espere a que ella pueda estar presencialmente, que está en una comisión oficial, ella participa como represente del Estado mexicano en la Comisión de Venecia”, indicó el magistrado presidente.

Sin embargo, el miércoles 13 de diciembre llevarán a cabo la sesión ordinaria para solventar los asuntos pendientes, pero que se realizará después de los informes anuales de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El magistrado De la Mata enfatizó que existe unidad dentro del Tribunal, pese a los señalamientos hechos por los magistrados en sus comunicados publicados en redes sociales y enfatizó en que las diferencias se tienen que platicar.

“Trabajamos juntos en un pleno, llevamos siete años trabajando juntos y hay que recordarlo. Vamos a decirlo, es como una primaria y una secundaria, siempre estamos unidos”, agregó.

Mientras que la magistrada Mónica Soto señaló que la plática en privado no será para resolver la renuncia a la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón y que es la primera vez que los magistrados se reúnen luego de la sesión del pasado jueves 7 de diciembre, donde el magistrado presidente abandonó la sesión

“Yo celebro, me parece que es un buen lunes, una buena semana. Estamos aquí los cuatro, somos mayoría y yo le agradezco al presidente que nos dé la oportunidad de verlo en su oficina para platicar, que no es lo mismo que para agotar los puntos de acuerdo de la sesión del punto de acuerdo que se quedó pendiente”, comentó la magistrada Mónica Soto.

Ante los señalamientos sobre las fotos donde sale reunida con el diputado federal y representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, la magistrada Soto respondió que se trataba de una reunión en relación a la crisis que se sufre en el Tribunal y que no ha sido el único personaje político con el que se reunió.

“Yo me he reunido con el diputado de Morena que salió en una foto, es el representante ante el INE y yo lo digo también, yo me he reunido con muchas actoras y actores políticos para preguntarme y decirme ‘qué está pasando, el problema interno con ustedes afecta los intereses de mi partido, afecta los intereses de nuestras candidatas y candidatos que vamos a tener’”, añadió.

“Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo, quien quiera platicar conmigo lo puede hacer, frente a ustedes, en un café, si están ahí ustedes y me toman una foto, adelante.”

En la sesión del pasado 7 de diciembre, la magistrada Soto criticó al magistrado presidente por haber buscado ayuda de la ministra Norma Piña y meter a la Corte en el asunto, mientras ella se ha reunido con diferentes fuerzas políticas para hablar de la crisis interna.