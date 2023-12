Así fue el agarrón entre Dante Delgado y Ricardo Monreal tras fracasar acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Monreal, de Morena, intercambiaron acusaciones durante la sesión de este martes en la Cámara Alta, en relación con el fracaso de la negociación para nombrar a la ministra que cubrirá la vacante que dejó Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.

Por la tarde, el exaspirante presidencial morenista había dado a conocer que se cayó el acuerdo para construir la mayoría calificada que permitiera al Senado nombrar a la ministra y no dejar que el nombramiento recaiga finalmente en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las exigencias de MC en la negociación fue el nombramiento de dos magistrados que están pendientes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a eso aludió Dante Delgado en su discurso.

“Como senadores no podemos tolerar que persista la crisis constitucional e institucional en la Sala Superior del Tribunal Electoral derivada de la falta de nombramiento de dos magistrados electorales que este Pleno y cada uno de nosotros está obligado a realizar”, dijo Dante Delgado en su intervención.

Consideró inaceptable la negativa del Senado para realizar los nombramientos en el contexto de la crisis que vive el Tribunal y que orillaron a la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez.

“Y que quede muy claro, esta renuncia a cumplir con nuestra obligación constitucional es orquestada por el grupo parlamentario de Morena con la complicidad del PRIAN”, acusó.

“Quiero dejar constancia de la actitud arrogante de las diligencias del PRI y del PAN que casualmente coinciden con el posicionamiento político del dirigente de Morena, Alito Marko y Mario Delgado están de acuerdo en no nombrar a los magistrados que le hacen falta, en mantener la crisis institucional en la que está sumida la Sala Superior y así tener el control de un tribunal que debe de ser autónomo”, aseveró Dante Delgado.

“En Movimiento Ciudadano hemos dialogado, sí, porque la política es la construcción de acuerdos, porque la política tiene como objetivo sustantivo servir a la comunidad, a la sociedad y a México, no para construir mafias, contubernios, hipocresías, simulaciones, ni para llegar a acuerdos que, en lo oscurito, como lo hace Morena con el PRI, y el PRI con el PAN”, añadió.

Consideró que es una “aberración constitucional” que la mayoría de Morena y sus aliados abdiquen de la responsabilidad constitucional que se tiene de nombrar a los magistrados electorales.

Además señaló que el PRI de Alejandro “Alito” Moreno terminará como partido satélite de Morena.

“Vaya descaro ante la mentira en la declaración pública y el contubernio inexplicable, bailan de cachetito el PRIMor, mientras que Markito Cortés y el PAN voltean para otro lado.

“Me pregunto: ¿Cuál fue el motivo por el que los magistrados ausentes demostraron públicamente tanta arrogancia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y la única respuesta que encuentro es porque forman parte del contubernio entre el PRI y Morena, orquestado por Alito y Mario Delgado, todo a espaldas del PAN y de su siempre extraviado dirigente”, añadió Dante Delgado, al recordar cuando integrantes de la Sala Superior del TEPJF se ausentaron del informe de Reyes Rodríguez.

Y al final se dirigió al senador zacatecano de Morena: “Finalmente, Ricardo Monreal, lamento mucho que las decisiones del Senado no se tomen aquí y vengan de fuera por irresponsables, hombres con resentimientos que lastiman la vida democrática del país”.

Monreal responde

Tras calificar de “duro” el discurso del emecista, Monreal respondió que no puede admitir las que llamó “derivaciones y conjeturas desproporcionadas”.

“¿Qué tenemos que ver con el PAN? ¿Qué tenemos que ver con el PRI? Lo que tenemos que ver con ellos es una actitud de respeto, como la tenemos con usted y con su bancada; son especulaciones fuera de toda proporción.

“Y lo que rechazo tajantemente es cómo usted, con su habilidad, trata de mezclar a nuestra candidata la doctora Claudia Sheinbaum en una especie de conspiración totalmente imaginaria”, abundó.

Dijo que no le deshonra ni tampoco le avergüenza que pueda platicar con PAN, PRI y PRD y se logre construir mayorías calificadas.

“Pero me parece un exceso que se intente, Senador Dante, ahora con este desencuentro, echar la culpa a Morena de que ya hay un PRIMor con un PAN sin brújula. No lo acepto, al menos yo en Morena, no lo acepto”, aseveró.

“Tenemos la mejor precandidata, Claudia Sheinbaum está arriba en todas las ventajas y en todas las encuestas. ¿Qué necesidad tenemos de tener ninguna complicidad con nadie?”, cuestionó.

Más tarde le pidió no cerrar el capítulo del acuerdo.

“Hoy no se cierra el Senado, sigamos platicando. No se desespere, hay períodos extraordinarios. Yo sí creo que podemos ponernos de acuerdo y eso no es una deshonra ni para usted ni para mí. Le solicito, amablemente, que intentemos continuar dialogando para construir el acuerdo que México merece, se lo suplico parlamentariamente.

“En lugar de generar animadversión, desencuentro y rispidez, mejor busquemos coincidencias y si las coincidencias nos unen y a todos nos respaldan podemos construir el México que todos queremos”, concluyó Monreal.

Delgado pidió la palabra para responder a la alusión.

“Todo lo que estoy diciendo, incluso lo podemos comentar más ampliamente, es con información documentada, todo, intervenciones anteriores, acciones desesperadas en donde por un lado hay una representatividad política y, por el otro lado, hay acuerdos inconfesables.

“La decisión de no incluir un tema de la magnitud de esa naturaleza contó con el aval de esos grupos parlamentarios, no nada más con los de Morena, contó de ustedes”, aseveró,

“Y quiero decirlo, además de manera muy enfática, la intervención le puse nombres y apellidos, se llama Alito Moreno, el impresentable, y Markito Cortés, su compañero de confabulaciones que parece su escudero, que parece su escudero, y declaraciones de Mario Delgado”, añadió Dante Delgado.

Insistió en que no es la primera vez que señala contubernios y remarcó que en el Estado de México había una predisposición a entregar el gobierno a Morena.