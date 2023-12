Se cayó el acuerdo en el Senado para nombrar ministra; Monreal prevé que la designe AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que su bancada no ha logrado consensos para garantizar la mayoría calificada para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y advirtió que si la nueva terna es rechazada por la falta de acuerdos, será la primera vez que la decisión recaiga totalmente en el presidente de la República.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal señaló que su bancada busca acordar que este miércoles se realice la designación, además de la ministra de la Corte, algunos otros de los 75 nombramientos que tienen pendientes.

Mientras que el PAN exige que se designe ya a los comisionados del INAI; Movimiento Ciudadano (MC) solicitó atender las designaciones faltantes de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de paso los de las salas regionales ante la crisis que vive actualmente dicha instancia.

“Cuando nos sentamos a la mesa de diálogo, ellos plantearon, nuestra contraparte, un acuerdo integral, porque incluso estuvimos a punto de sacar, no la Sala Superior, pero sí las salas regionales, o sí, la ministra de la Corte u otras, por separado, otras de las propuestas que teníamos y ellos dijeron no; el acuerdo es integral. Si no sale uno, no sale nada.”, explicó.

“Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio, al final no se concretó, esa es la verdad (…) Así es la política, se cayó, ya no prosperó, será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada”, dijo Monreal.

Agregó que hasta el momento su bancada no ha sido capaz de construir la mayoría calificada que necesita para que una de las candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sea designada ministra de la Corte.

#ULTIMAHORA ?? ¡Se cae la negociación! Ricardo Monreal acepta que Morena estaba en negociaciones con Movimiento Ciudadano @MovCiudadanoMX para designar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN, pero acepta que ya se cayó el acuerdo. Por lo que, por primera… pic.twitter.com/KrdIY1GpSJ — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) December 13, 2023

“Hasta este momento no hemos sido capaces de construir una mayoría calificada y cumplir con nuestra responsabilidad de designar a la ministra de la Corte, de la terna nominada y propuesta del Presidente de la República. Es nuestra responsabilidad de no hacerlo”, dijo.

“Será la primera vez en la historia del país que el Presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma el Presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez, la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano”.

En estos momentos los senadores discuten la reforma sobre derechos laborales de los elementos de la Guardia Nacional.