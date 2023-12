AMLO quiere apropiarse de la Suprema Corte: Xóchitl Gálvez

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue. (apro).- Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de PAN, PRI y PRD, lamentó aquí que por primera vez en este siglo, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a ser electa de manera directa por el presidente y no por el Senado.

Al participar en un mitin en el Parque Intermunicipal Cholula, criticó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador al nombrar de manera directa a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN, luego de que el Senado no llegó a un acuerdo porque las tres propuestas presidenciales al cargo eran personas ligadas a Morena.

“Todo el tiempo habían llegado a un acuerdo los partidos políticos con el presidente, habían logrado nombrar a los ministros de la Corte en votaciones en el Senado y hoy no se logró por una razón: porque las tres candidatas tenían cercanía con Morena”, manifestó.

“El presidente quiere apropiarse de la Suprema Corte de Justicia para hacer su voluntad porque como le han declarado inconstitucional varias leyes que él ha querido imponer”, agregó Gálvez, “él quiere que los ministros hagan lo que él dice”.

La aspirante presidencial afirmó que tanto Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, no cumplían con el requisito de independencia que se requiere para ser ministra del Máximo Tribunal.

“Lenia Batres era militante de Morena y a la Corte no se va a defender a un partido, se va a defender la Constitución”, subrayó, “¿a quién creen que va a responder ella? Al presidente. No a los mexicanos, no a la Constitución”

Desde esta localidad, dijo que la mandaba un mensaje al Presidente López Obrador de que debería aprender a respetar la división de poderes en el país.

Por su parte, aseguró que trabajará con la nueva ministra, Batres, al igual que lo hará con el resto de los ministros”.

En un boletín emitido este jueves, Gálvez Ruiz también censuró la pretensión de ratificar a Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al asegurar que esto representa una traición a las víctimas de feminicidio y es promover que sigan los asaltos impunes.

“Ratificar a Ernestina es abandonar a las cientos de miles de víctimas que tienen carpetas de investigación inconclusas. Es sepultar sin justicia a las 26 víctimas mortales de la caída de la Línea 12 del Metro. Ratificar a Ernestina es avalar el espionaje y la persecución de opositores”, sostuvo.