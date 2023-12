Morena dará a conocer a sus aspirantes al Congreso de acuerdo con el siguiente calendario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que este miércoles se dará a conocer el primer bloque de candidatos a las primeras fórmulas del Senado por el principio de mayoría relativa, mientras que un segundo bloque será dado a conocer en la primera semana de enero.

Asimismo dio a conocer el calendario de fechas en las que se publicarán los resultados de diputaciones federales.

En conferencia de prensa, Mario Delgado subrayó que los procesos internos para definir a las candidaturas restantes siguen en curso, y se darán a conocer puntualmente los resultados de las encuestas.

“Hemos decidido, por instrucciones de nuestra coordinadora, nuestra precandidata a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum, publicar un calendario para que todo el mundo tenga la certeza de cuándo vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas”, afirmó.

En ese sentido, el próximo 27 de diciembre se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputados federales en: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco.

El 4 de enero, se publicarán los resultados de los estados de: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En tanto, el próximo 15 de enero se conocerán los resultados en: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas.

En un pequeño y último bloque, el 31 de enero se conocerán resultados del Estado de México y de Nuevo León.

En el caso de las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales, el 21 de diciembre se darán a conocer las de Tabasco, mientras que las del resto de entidades se publicarán entre la primera semana de enero y finales de febrero.

Mario Delgado remarcó que la publicación del calendario tiene el objetivo de acabar con las noticias falsas y la rumorología.

“Insisto otra vez a toda la militancia que tengan paciencia; que estamos haciendo las mediciones; que estamos haciendo las valoraciones de sus perfiles, que estamos garantizando la participación de todas y todos. No hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada”, afirmó el líder nacional de Morena.