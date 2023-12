Julen Rementería declina por el priista José Yunes para la gubernatura de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PAN, Julen Rementería, anunció que cerrará filas con el priista José Francisco Yunes en la contienda electoral para la gubernatura de Veracruz en 2024, mientras que la dirigencia estatal de su partido no ha resuelto si conformará una alianza en la entidad.

“En las próximas horas me pondré en comunicación con Pepe Yunes para cerrar filas en torno a este proyecto y poder acompañarlo, primero en su proceso de selección como candidato, después en su campaña. De cerca, sin restricciones de tiempo ni condiciones”, expuso el coordinador de los senadores panista, en un video difundido a través de redes sociales.

Sobre el político a favor del que declina, Rementería lo describió como:

“Decente, de palabra, tiene mucho trabajo por Veracruz, es alguien de convicciones, de principios y valores, pero que necesita del apoyo de todas y de todos”.

Antes de anunciar su decisión de renunciar a sus aspiraciones de contender para ser gobernador el siguiente año, el legislador explicó que, si bien había decidido ser el candidato de la oposición en Veracruz, el tiempo que tardó Acción Nacional en definir su posición respecto a ir en coalición con otros partidos complicó su situación ante la prioridad que, considera, es enfrentar un “desastre de gobierno” en el estado.

Veracruz, nuestro estado, es más importante que cualquier aspiración personal. Rescatarlo requiere de firmeza y claridad, no de titubeos y simulaciones.



La definición de una alianza, no puede esperar más.



He decido que no seré yo quien entorpezca la alianza y por eso buscaré… pic.twitter.com/XDoK45HPEz