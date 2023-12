Pensión de Adultos Mayores siempre estará por encima de la inflación: Sheinbaum

ROSARITO, BC (proceso.com.mx).- En un mitin caracterizado por empujones de simpatizantes y funcionarios deseosos de tomarse una fotografía con Claudia Sheinbaum Pardo, la precandidata a la presidencia por Morena se mofó de los dichos de Vicente Fox y aseguró que la pensión universal siempre estará por encima de la inflación.

La exjefa de gobierno capitalino arribó alrededor de las 13:00 horas para reunirse con miles de seguidores en el Baja California Center, donde la asistencia estimada fue desde 10 mil hasta 50 mil personas, según reportaron diferentes medios locales.

Ataviada con una chamarra en la que resaltó el mensaje en la espalda “Es Tiempo de Mujeres”, Sheinbaum Pardo llegó acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, los precandidatos únicos a la senaduría por Baja California, así como el nutrido grupo de aspirantes a diferentes puestos de elección popular, quienes contribuyeron al caótico arribo ante la insistencia de tomarse la popular “selfie”.

Una vez que logró subir al escenario, Claudia Sheinbaum destacó en su mensaje los más de 13 millones de adultos mayores que reciben este apoyo a nivel nacional.

En este punto, mandó poner el audio del expresidente panista Vicente Fox Quezada, quien expresa que “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país” y que “ya se acabó que estén recibiendo programas sociales: a trabajar, cabrones, como dice Xóchitl (Gálvez Ruiz)”.

En respuesta, una parte de la multitud abucheó al guanajuatense y puso sus pulgares abajo, mientras la exjefa de gobierno sonreía complacida.

“Fíjense: no crean que Fox ya está medio ‘cucú’. No. No crean que fumó de eso que quiere legalizar, tampoco. Así piensan ellos, así piensa la derecha, así piensan los conservadores: creen que todas las personas que reciben un apoyo del gobierno son unos flojos. Que no trabajaron durante su vida”, afirmó la morenista.

Sheinbaum Pardo reviró que las y los adultos mayores son “héroes de la patria” porque han sacado adelante a sus familias, pueblos y colonias, así como a la nación.

“En el próximo gobierno, porque vamos a llegar el próximo año, la pensión de adulto mayor vamos a garantizar que siempre esté por encima de la inflación. Que no se nos vaya a caer”, afirmó, al tiempo que la multitud gritaba “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”.

Como parte de su mensaje, aseguró que gracias a la Beca Benito Juárez disminuyó a la mitad la deserción a nivel preparatoria, y que garantizarán que en la frontera norte siga el IVA al 8 por ciento, además de que baje el ISR.

Cuidadosa, Claudia Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) la puede sancionar en caso de hacer propuestas, al no estar en tiempos de campaña, por lo que optó hablar de “sus sueños”.

De estos, compartió que “sueña” con el hecho de que cada niña y niño de escuela pública cuente con una beca universal, que sería en apoyo de las madres de familia, y que los jóvenes tengan acceso a estudiar en forma gratuita la universidad, de ahí la necesidad de abrir más centros de este tipo.

Otros puntos a destacar incluyen la continuación con la “recuperación de trenes de pasajeros” y proyectos relacionados con el agua, donde colaborará junto con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.