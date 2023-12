“De los expresidentes con más dinero, Salinas de Gortari es el más rico de todos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su conferencia matutina del viernes 29 de diciembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un recuento de los expresidentes respecto de si se hicieron ricos o no al dejar el poder.

El exmandatario federal que al terminar su sexenio se fue con más dinero es Carlos Salinas de Gortari, a quien en otras ocasiones también ha llamado “el padre de la desigualdad moderna”.

“Yo creo que Salinas es el presidente o el expresidente vivo más rico de todos. ¿O quién será? A ver, ahí investiguen. ¿Y cómo le hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano Chico Che: ¿quién pompó?, y los presidentes más ricos de la historia de México”. De Álvaro Obregón, por ejemplo, dijo que “tenía fama de cínico”.

De Benito Juárez “se sabe, porque hay un testamento, que no acumuló bienes, tenía algunas casas, los familiares; en tanto que de Sebastián Lerdo expuso: “Vivía en una vecindad en el exilio cuando muere en Nueva York”.

Sobre Porfirio Díaz indicó: “Sí tenía, no mucho, pero sí tenían acciones los familiares, por eso pudo vivir desde el 11 hasta el 15, desde 1911 que se va al exilio, mayo, en el Ypiranga, hasta 1915 que fallece, vivió en París”.

El presidente continuó con un recuento de los exmandatarios en torno a sus bienes:

“Calles tenía, pero no mucho; el general Cárdenas, no; Ávila Camacho un poco, no mucho; Alemán sí tenía; Ruiz Cortines, no, él combatió la corrupción; López Mateos, no; Díaz Ordaz, poco; Echeverría, sí, poco; López Portillo, sí tenía, le regalaron un rancho, ya era famoso, una casa y… pero tampoco mucho; De la Madrid, no, no tanto; Salinas, sí, ese sí tiene; y ahí les dejo a los demás”, terminó de enlistar López obrador.