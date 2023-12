AMLO: es suficiente con los 10 mil elementos de la GN para enfrentar al crimen en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La permanencia de los 10 mil elementos en 38 instalaciones de la Guardia Nacional será suficiente para hacerle frente a los grupos del crimen en Acapulco, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, va a mejorar mucho, mucho, mucho, que tiene que ver con lo que vamos a informar” y habló de la entrega de los programas sociales, ante el reportaje de Proceso en torno al control que no dejaron de tener en especial dos grupos criminales que operaron en Acapulco aun enseguida del huracán Otis.

“Va a mejorar mucho porque desde el huracán… Bueno, desde antes ya teníamos más presencia de la Guardia Nacional, acuérdense ustedes que cuando el narcogobierno de Calderón —nada más que de eso ya ni se acuerdan en los medios— lo que existía era la llamada Policía Federal, que era parte de la misma delincuencia, y eran como 20 mil elementos en todo el país”.

Indicó que las fuerzas armadas no tenían facultades constitucionales para tener labores de seguridad pública.

“Además se cuenta con 120 mil elementos de la Guardia Nacional. Esto sí marca una diferencia de lo que había antes a lo que hay ahora, siendo objetivos. En el caso de Acapulco, con la llegada del huracán, que afectó mucho, lo primero que se hizo fue enviar elementos para garantizar la seguridad. Desde antes pues están ahí marinos, están soldados y más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional. La gente de Acapulco lo sabe, que está la Guardia en todo”.

En específico en Acapulco hay cerca de 28 mil elementos de Sedena, Marina y GN “y la gente está muy contenta con la Guardia Nacional”, dijo.

El presidente de la República ironizó en torno a testimonios que trabajadores civiles del Tren Maya dieron a Proceso sobre maltrato y diversos tipos de abuso, de los cuales dijo no conocer ninguno para hablar de la situación de seguridad: “Y no tenemos reportes —a no ser que Proceso sí— de asaltos en Acapulco, que le hayan ahora quitado el dinero a la gente que está recibiendo los apoyos, no; pero a lo mejor alguien que tiene miedo a represalias, ¿no?, le informó a Proceso que fue asaltado y no quiso presentar la denuncia”.