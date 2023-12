Lorena Martínez, exalcaldesa de Aguascalientes, renuncia al PRI tras 40 años de militancia

CIUDAD DE MÉXICO (apto).- Lorena Martínez Rodríguez, titular del Instituto de Educación del Gobierno de Aguascalientes, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 40 años de militancia.

En sus redes sociales, la también exalcaldesa de la capital de Aguascalientes dio a conocer la carta que le envió al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Ya no es ese espacio maravilloso que sentía como mi casa, donde escuchaba a las mejores mujeres y los mejores hombres y aprendía de ellos. Eso simplemente no es posible porque ya no están ahí. Se fueron ante la cerrazón, la desilusión, la desesperanza.

“Las personas valiosas que aún quedan en el PRI aquietan sus voces, se disciplinan porque así ha sido y es parte de su vida política, como lo fue por años para mí.

“Esa disciplina hoy se ha desvirtuado, pasó de ser un valor que aquilatamos en los momentos difíciles de las derrotas electorales —pues nos permitió salir adelante— a ser un instrumento de castigo, de exclusión por el hecho de pensar diferente a quien hoy se ha abrogado todas las facultades de decisión en el PRI”, dice Lorena Martínez en su carta de renuncia.

“Era fácil ser disciplinado, aun en esos tiempos cuando éramos oposición, porque gozábamos de liderazgos fuertes, queridos y/o respetados por todas y todos. Hoy nada de eso queda”, aseveró.

Lorena Martínez fue procuradora federal del Consumidor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, diputada federal y candidata del PRI a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, cuando perdió frente al panista Martín Orozco.