“Movimiento Ciudadano y Morena son amantes”: así debatieron sobre Nuevo León en San Lázaro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados de Morena y la oposición debatieron sobre la reciente crisis política en Nuevo León, en el fallido intento del gobernador Samuel García de ser precandidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano.

En el debate, integrantes del PAN subieron a la tribuna con pancartas que mostraban el rostro de Samuel García combinado con el del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de discursos en los que las fuerzas políticas se acusaron mutuamente de los sucedido en la entidad con el nombremiento de gobernadores interinos.

La diputada morenista Olga Leticia Chávez Rojas comentó que la crisis del estado es producto de la ambición personal, la cual no coincide con el interés popular y sólo se replicaron prácticas del pasado que sólo buscan el poder y los privilegios; es decir, lo realizado por el gobernador fue un intento por violentar la ley.

Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, denunció que hubo colusión de la mayoría del PRIAN en el Congreso con el Poder Judicial en el estado para la designación del primer interino, aunque también criticó la postura de Samuel García de “tomar al gobierno del estado como un juguete”.

El diputado panista Héctor Israel Castillo Olivares recordó que Nuevo León desde su nacimiento ha sido pionero del progreso y hoy vive una crisis de falta de gobernabilidad por la ausencia de oficio político.

“Se cierra el 2023 con un titular del Poder Ejecutivo en Nuevo León que decidió incentivar una crisis política y de gobernabilidad, al asegurar con mentiras y medias verdades que el Congreso del estado le había negado la licencia para contender a la Presidencia de la Republica, pero buscaba imponer a alguien cercano a su persona, violando con ello la Constitución”.

Durante su intervención los panistas mostraron sus pancartas.

Annia Sarahí Gómez Cárdenas, también de Acción Nacional, acusó que “hoy se tiene una crisis política en Nuevo León porque hay un gobernador que, pese a que ya regresó a sus funciones, sigue intentando extorsionar, perseguir, mentir y tener recursos públicos de manera ilegal. La ley, las instituciones y la justica son la mejor salida para resolver conflictos y superar la crisis de gobernabilidad”.

Por cierto, dijo, “qué curioso que no hay diputados de Movimiento Ciudadano, bueno, hay dos, pero en cambio los diputados de Morena están aquí defendiendo el tema. Ahí está la prueba de que son una alianza, son amantes, Morena y Movimiento Ciudadano son amantes, no se destapan, no salen en público, pero se aman y se defienden y hacen sus contubernios y sus cochinadas por debajo de la mesa.

Tienen la misma narrativa Morena y Movimiento Ciudadano en contra de la Corte, en contra de las instituciones, les cuesta trabajo entender que la ley si es la ley y en Nuevo León se lo demostramos; y se los vamos a seguir demostrando.



@AnniaGomezNL — Diputados PAN (@diputadospan) December 6, 2023

“Como todos los que vivimos en Nuevo León, estamos cansados de tantas mentiras, de tantas payasadas, del autoritarismo, de la persecución política y de que nos quieran engañar con likes y con TikToks”, aseveró.

Del PRI, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez afirmó que Nuevo León sufrió un atentado a la gobernabilidad, que se desataron ataques a los diversos poderes e instituciones.

“El Congreso del estado fue tomado por reventadores que impedían que los legisladores cumplieran con su mandato, y magistrados y distintos miembros del Poder Judicial fueron amedrentados para que no realizaran libremente sus encomiendas”, afirmó.

El diputado Gerardo Fernández Noroña indicó que la crisis política en Nuevo León es un atropello al gobernador de esta entidad, ya que éste fue elegido por los ciudadanos; no se respetó la regla no escrita sino se utilizó a la Suprema Corte de Justicia a decidir un asunto estrictamente electoral, añadió.

Aclaró que la crisis no ha terminado a pesar de que el gobernador haya regresado, ya que se desnudan los lazos de complicidad, pues la Suprema Corte de Justicia realizó “una maniobra sucia y una decisión política disfrazada de jurídica; es decir, utilizaron al máximo órgano de impartición de justicia del país para favorecer a un sesgo partidista”.

Omar Enrique Castañeda González, de Movimiento Ciudadano, expuso que en Nuevo León no hay una crisis, sino que simplemente se quiso generar una crisis a partir de una intentona del viejo régimen por descarrilar un proyecto que ha demostrado eficiencia, honestidad y eficacia en Nuevo León.

“Han querido ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas. Samuel García ha demostrado que sí existe una política diferente”, afirmó.