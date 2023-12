Omar Fayad: "la verdad, no considero que tengo mérito como embajador, ninguno" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció que no tiene “ningún mérito para ser embajador”, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó su nombramiento como representante de México en Noruega.

El nombramiento, que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobó con 17 votos a favor de legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que un senador del PRI votó en contra y el resto de oposición se abstuvo o no asistió.

En la comparecencia, la senadora priista Cecilia Sánchez le preguntó cuáles eran los méritos por los que se le propuso como embajador, no sin antes cuestionar la política exterior del gobierno lopezobradorista.

"Ya es una constante enfrentarnos a propuestas de nombramientos del Ejecutivo que en pocas palabras se ha traducido a un pago de favores políticos y no sólo me refiero a los temas internacionales.

“Nos queda claro que para este gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad y jamás lo verán como un puente de entendimiento entre las naciones”, cuestionó la legisladora.

Señaló que el gobierno usa a la diplomacia como moneda de cambio, haciendo a un lado a las personas con méritos y con experiencia.

“¿Considera usted correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos haciendo de lado a los miembros del Servicio Exterior Mexicano”, preguntó Cecilia Sánchez.

El expriista respondió: “Ha sido el tema más mediático y un tema en el que creo que hay que decirlo como es, como uno lo piensa. Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea”.

Y agregó: “En lo persona, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”.

Fayad Meneses hizo una propuesta a los legisladores de formar un grupo que analice la relación de México con el país europeo, el cual los invitó a visitar, en caso de ser ratificado por el pleno.

El pasado 8 de noviembre, López Obrador propuso como embajador de México en Noruega al exgobernador, de extracción priista, y a otra exmilitante de este partido, Nuvia Mayorga Delgado, quien fue operadora financiera de Miguel Ángel Osorio Chong cuando gobernó Hidalgo.

El mandatario mexicano explicó su decisión: “Tengo con Omar un compromiso. Si me dicen ¿después de la pandemia, cuál es el momento más difícil que ha enfrentado? Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol, una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira en Aguascalientes, llegué en la noche a Tlahuelilpan y era dolorosísimo por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente y llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó”.