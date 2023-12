Senadores rechazan de nuevo las ternas para integrar el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta Morena impuso su mayoría para evitar el nombramiento de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La votación de este miércoles se llevó a cabo para dar cumplimiento a las resoluciones del Poder judicial que obligan a la Cámara Alta a nombrar a dos de los tres comisionados pendientes del organismo autónomo que ha sido reiteradamente cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que ninguno de los integrantes de las dos ternas para cubrir las vacantes que dejaron los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Javier Acuña Llamas alcanzó la mayoría calificada que se requiere, el Senado dio por concluidos los procedimientos para nombrar a las personas que ocuparían dichos cargos.

En la votación por cédula para la vacante de Monterrey Chepov, Luis Felipe Nava Gomar obtuvo tres votos; Luis Gustavo Parra Noriega, 34; y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 13. Además, se registraron 52 votos nulos, para un total de 102 votos.

En un segunda ronda, Nava Gomar obtuvo 18 votos; Parra Noriega, 19; San Martín Rebolloso, 14; y 48 nulos, para un total de 99 votos emitidos.

En tanto, los integrantes de la terna para cubrir la vacante que dejó Javier Acuña Llamas, obtuvieron un total de 102 votos, de los cuales Julio César Bonilla Gutiérrez obtuvo dos votos; María de Los Ángeles Guzmán García, 50; e Ileana Hidalgo Rioja no obtuvo votos; además, hubo cincuenta votos nulos.

En una segunda ronda se emitieron un total de 98 votos, de los cuales Guzmán García obtuvo 51 y se registraron 47 nulos; Julio César Bonilla Gutiérrez e Ileana Hidalgo Rioja no obtuvieron ningún voto.

Así, para ninguna de las dos vacantes se logró la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes que establece la Constitución Política.

Reclamos de la oposición

Durante la discusión del tema, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, destacó que se cumplen 250 días de retraso para nombrar a los comisionados del INAI, en consecuencia, “se evita la transparencia, a la rendición de cuentas, se hace un daño a toda la población a los derechos humanos, el acceso a la información y a la rendición de cuentas”.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Laura Ballesteros expresó que el Senado de la República tiene que ser responsable para aprobar el nombramiento pendiente y hacer del INAI un órgano funcional, a fin de proteger el derecho al acceso a la información, ya que es fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, comentó que “el Presidente es el principal enemigo de las instituciones del país, es el principal enemigo de la división de poderes” y por ello no se ha podido llegar a un acuerdo para designar a los comisionados del INAI, “porque el Presidente les dio una instrucción”.

Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, aseguró que el Senado debe cumplir con lo que resolvió la Corte y nombrar a los comisionados del INAI, porque las sentencias, dijo, son de “cumplimiento obligado”. Advirtió que no conviene desafiar a los jueces del país, porque, de “entrada, puede haber multas, después una carpeta de investigación”.

“Queremos su transformación”: Ana Lilia Rivera Rivera

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que el Senado cumplió, “en tiempo”, con la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que le ordenó designar, antes del próximo 15 de diciembre, a los comisionados pendientes del INAI.

En un comunicado, la legisladora explicó que en la sesión de este miércoles, el Senado cerró un trámite y trazó la ruta para emitir una nueva convocatoria que podrá ser integrada por quienes puedan lograr los consensos.

Ana Lilia Rivera rechazó que Morena se niegue a transparentar la información, porque, dijo, un país que está transformándose tiene la obligación de trasmutar también a sus instituciones.

Dejó en claro que la actual administración no falta al principio de transparencia, sino que en este momento existe una institución que no está completa, porque “queremos su transformación, ya que durante muchos años se ha demostrado que su existencia no garantiza la transparencia de los recursos, el combate a la corrupción y mucho menos la protección de los datos personales de los mexicanos”, refiere el comunicado.

Lamenta INAI falta de consenso

El Pleno del INAI lamentó los resultados del proceso legislativo en el que no se obtuvieron las mayorías requeridas y destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ordenar al Senado de la República para que en el presente período ordinario de sesiones no solo lleve a cabo la votación, sino que designe a las personas comisionadas que ocuparán las vacantes respectivas.

“Esperamos que se encuentren a la brevedad las rutas jurídica y política para que se cumpla con el propósito de tener completo el Pleno del INAI”, indicó en un comunicado.