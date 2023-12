Sheinbaum pidió a Javier Ibarreche que comentara su documental; esto le respondió el tiktoker

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No voy a responder esa mamada”, así contestó el influencer y crítico de cine Javier Ibarreche a la invitación que la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, le hizo para ver su documental, a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok y que posteriormente eliminó.

El también comediante declaró contundente en otra publicación de la misma red social: “Uno, no voy a responder esa mamada, y dos, sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo, ese video no lo hice yo, no lo autorice yo”.

La grabación, que todavía circula en redes sociales, fue difundida por la ex jefa de Gobierno el pasado 29 de noviembre, día en que se estrenó el largometraje “Claudia: El documental”, dirigido por el hijo de su exesposo, Rodrigo Imaz Alarcón, con la idea original del cineasta Luis Mandoki.

Con ese motivo envió el mensaje al también comediante: “Te invito Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no”.

Pero este miércoles Ibarreche le dio una respuesta negativa: “En este canal no se habla, ni se ha hablado, ni se hablará jamás de nada que tenga que ver con política, ni de un partido ni del otro, ni a favor ni en contra de ni verga, nada, lo que sea que ocurra en el mundo de la política durante el 2024, yo no voy a opinar una chingada”.

sheinbaum intentando ser cool en tiktok,,,,,, pic.twitter.com/mnsGlJyj13 — carlos buburrón (@CBuburron) December 7, 2023

El creador de contenido pidió a sus seguidores que si ven algo de política relacionado con él, lo reporten, y reconoció: “Soy bastante ignorante, hay un chingo que no sé, pero no soy pendejo como para andar opinando a pesar de no saber”.

Al tiempo que el crítico de cine subió su video a internet, la precandidata presidencial publicó en su cuenta de X que se encontraba en su gira de precampaña, de camino a Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero. Hasta el cierre de esta edición no respondió a las palabras de Ibarreche.

En medios de comunicación y redes sociales, el documental, que en 40 minutos retrata la vida y carrera política de la morenista, fue calificado como un “largo spot publicitario” con intenciones propagandísticas.

Proceso ha documentado que el film ha sido transmitido antes de un mitin de Sheibaum Pardo, durante su gira por la República Mexicana.