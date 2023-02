"Alito" acusa a Osorio de "huir" de la plenaria y lo califica de "servil" con el gobierno (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, arremetió contra el senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong por no presentarse a la instalación del Congreso de la Unión este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Imagínese usted, lo he dicho siempre, no se presenta. Usted no lo vio en la sesión. Yo lo ando buscando desde hace tres años que no se presenta en el partido”, dijo “Alito” Moreno, entrevistado al término de la sesión.

Criticó que Osorio Chong saliera “corriendo” y “huyendo” en el momento en el que el dirigente tricolor llegó a la plenaria de los senadores de ese partido el pasado martes.

“Yo acudí al Senado de la República a invitación de la mayoría de la y los senadores de la República, y quiero decir que me extraña la actitud del coordinador Osorio, que salió corriendo, salió huyendo de la plenaria, cuando los políticos hacemos política”, dijo el líder del tricolor.

En ese contexto, “Alito” arremetió contra el secretario de Gobernación durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo compartamiento tachó de “servil” y colaborativo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El comportamiento del coordinador de manera servil, de manera colaborativa con el gobierno, pues eso deja claro que solo tiene un interés, no abonar a la unidad del partido.

“Nosotros lo hemos dejado claro con mucha firmeza, con mucha claridad, seguiremos actuando por fortalecer el trabajo del partido. Pero con esa vehemencia que luego atacan o pretenden dividir al PRI, con esa vehemencia deberían de demostrar carácter, porque parece que no tiene carácter para verdaderamente estar frente a un gobierno que no tiene resultados en este país”, aseveró.

Moreno señaló que la permanencia de Osorio como coordinador depende de los propios senadores.

“Yo lo he dicho con mucha claridad, esas son las y los senadores de la República quienes toman las decisiones. Somos muy respetuosos de ello, sé que hay una gran inconformidad, porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República, y verdaderamente es lamentable que eso ocurra y que lo tengamos que andar ventilando en los medios de comunicación”, dijo.