Tras reunirse con Adán Augusto López, Monreal negó que le pidieran retrasar el Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, recibió este lunes al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Conversamos sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, entre otros temas. Una plática respetuosa, con autonomía y franqueza”, dijo en Twitter el también coordinador de la Junta de Coordinación Política

Entrevistado al término de la reunión, Monreal aseguró que el secretario de Gobernación será respetuoso de los tiempos para la aprobación de la legislación secundaria en materia electoral.

–¿Qué le comentó el secretario respecto al Plan ‘B’? –se le preguntó a Monreal en la entrevista.

–Que ellos iban a respetar lo que el Congreso decidiera. Yo le comenté a él que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno.

–¿No hay interés del gobierno de que se demore?

–No, ninguno, no lo vi, no me planteó nada. Simplemente, él fue respetuoso de los tiempos que tenemos en el Congreso.

“Fue una reunión prolongada, larga, pero muy productiva”, aseguró el legislador zacatecano.