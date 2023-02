AMLO expone la diferencia entre la ley sobre injurias y la posible demanda al abogado de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador diferenció la solicitud de eliminación de la propuesta legislativa de aumentar las multas a quien insulte al presidente y la denuncia que analiza interponer contra el abogado de Genaro García Luna, “porque no es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra el presidente de México”.

“Primero, está de por medio la honestidad, que es lo que estimo más importante. Segundo, no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral. Tercero, no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros”, aseguró.

Recordó que la denuncia será por daño moral y lo que se obtenga, en caso de proceder, lo dará a familiares de quienes perdieron la vida por el narcotráfico.

“Estoy en eso, buscando un abogado que tiene que ser de allá y tiene que ser honesto e íntegro para que presente la denuncia contra el abogado porque actuó de manera tendenciosa, clarísimo, lo mandaron a eso, a querer mancharnos y vamos a aclarar las cosas, vamos al fondo del asunto”, señaló.

Sobre la propuesta de la diputada de Morena, Bennelly Jocabeth Hernández, matizó el comentario al decir que la legisladora no tuvo mala intención.

“Pero lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla porque por eso metieron a la cárcel a Madero la primera vez, por insultos a la autoridad y lo del 68 tuvo que ver también con eso, la vamos a derogar, además también que se informe que quedó en comisiones, no pasó al pleno”, dijo.

El mandatario federal aclaró que esa propuesta de la diputada morenista “no tiene que ver con nosotros, claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no nosotros vamos a enjuiciar a nadie por eso, nada, hay derecho a la crítica”.