Elegir consejeros del INE por tómbola será “una tragedia”: oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados votaron en abstención la conformación del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para no “dinamitar” el proceso.

Si la elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General de INE es por “tómbola” será una tragedia y absoluta derrota para este país, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera.

En conferencia de prensa, acompañado de los coordinadores del PRI y PRD, Romero Herrera también informó que la coalición legislativa “Va por México” votó en abstención la conformación del Comité Técnico de Evaluación a fin de no “dinamitar” el proceso, ya que queda la puerta abierta para lograr un consenso.

“No votamos en contra porque –ni siquiera sé si eso era lo que ellos hubieran querido– que nosotros dinamitemos lo que consideramos que es uno de los procesos más importantes en la historia de este país (…) no hay una decisión más importante que elegir a las mujeres y hombres que habrán de ser consejeros del Instituto Nacional Electoral”, subrayó el panista, de acuerdo con un comunicado de la propia Cámara.

El diputado sostuvo que a la coalición no le interesan las cuotas, sino que se elijan perfiles idóneos, “que lo único que tengan en su cabeza sea defender la decisión de la gente, de millones de personas que habrán de determinar con su voto quiénes gobernarán este país”.

Por su parte, el diputado Luis Espinosa Cházaro, líder de la bancada perredista, comentó que no se votó a favor del Comité Técnico de Evaluación, “porque no convalidamos que se lleve así el proceso. Pero no votamos en contra por dejar abierta la posibilidad de construir un acuerdo”.

“Es de gran importancia que no se llegue a la insaculación, queremos revisar de cara a la sociedad mexicana los perfiles de las y los integrantes, no sólo del comité, sino de las quintetas de quienes integrarán el Consejo General del INE”.

Reiteró que exigirá a Morena y sus aliados que el proceso de selección sea de cara a la ciudadanía sin tintes partidistas.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que la instalación del comité “es el saque de salida para la convocatoria”, a la que deberán inscribirse las y los mexicanos que aspiren a ocupar dichos cargos.

“Aprovecho que están ustedes con nosotros para pedirle a las mexicanas y mexicanos que se inscriban en la convocatoria. Hago un llamado a estos méritos de las universidades, del Colegio Nacional, en fin, exministros; porque no se puede elegir un perfil que no esté registrado en el proceso y que siga todo el trámite hasta terminar”.

Agregó que serán meticulosos en el cumplimiento de la ley durante el desarrollo de este proceso que llevará a tener cuatro consejeros y consejeras, entre ellos, al presidente del instituto.