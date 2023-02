"¿Por qué me corrieron de El Universal?": esto dijo Carlos Alazraki en un video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El publicista Carlos Alazraki difundió en las redes sociales de su canal Atypical Te Ve un video en el que aborda el tema de su reciente despido como articulista del diario El Universal

Hace una semana, Alazraki se despidió de los lectores de la columna que mantuvo durante cuatro años en el diario capitalino.

“El día martes 24 de enero por la tarde, recibí una llamada de mi querido hermano y jefe editorial del Mejor Diario de México, David Aponte, para informarme que la Carta Semanal de este jueves 26, sería la última Carta que escribiré en mi querido diario El Universal”, dijo entonces Alazraki, quien añadió que para él las razones “eran obvias y no había necesidad de profundizar más”.

Incluso dijo que esperaba a regresar a ese diario el 8 de octubre de 2024, día de su cumpleaños, “una vez que Morena haya sido destrozada y se haya restaurado la libertad de expresión en nuestro México lindo y querido”.

Este jueves, el publicista, crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicó un video en la sección “Las cartas de Alazraki” en Atypical Te Ve, en la que recordó sus inicios como colaborador de periódicos, y en ese contexto se refirió a su salida del diario capitalino.

“¿Por qué me corrieron de El Universal? La verdad no tengo idea. Y la neta neta, tampoco me importa. ¿Quién me corrió? Es irrelevante, no importa.

“¿Me van a callar la boca? Por supuesto que no. ¿Voy a seguir escribiendo? Por supuesto que sí. ¿Vas a cambiar tu forma de expresarte? Claro que no, es la única manera que sé hablar”, dijo Alazraki en el video.

El publicista habló de los primeros dos años de vida de su medio Atypical Te Ve y anunció que desde esta plataforma seguirá luchando para que Morena y la 4T “se vayan al carajo en el 2024”.