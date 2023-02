Duelo de mantas en el Senado: "García Luna no se toca" vs "Todos al Zócalo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores de Morena y de la oposición desplegaron mantas en el salón de plenos alusivas a la marcha del próximo domingo de organizaciones que se oponen al Plan B de la reforma electoral, que fue aprobado este miércoles en la Cámara alta.

Al principio de la sesión, en un extremo fue colocada una manta en la que los morenistas calificaron la protesta del próximo domingo como “la marcha de la corrupción”, en la que se ve un fotomontaje de personas con los rostros de Genaro García Luna, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Los supuestos manifestantes del fotomontaje portan carteles con los lemas serían “el INE no se toca”, “García Luna no se toca”, “Calderón no se toca”, “Fox no se toca” y “Lorenzo no se toca”.

Fotos: Eduardo Miranda

Posteriormente, en el otro extremo del recinto el PAN, por medio de la senadora Xóchitl Gálvez, colocó otro cartel con la leyenda “Este domingo 26 de febrero todos al Zócalo #ElINENoSeToca”, para convocar a la movilización que en varias ciudades del país plantea rechazar las reformas a la legislación secundaria electoral impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el voto de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Encuentro Social, fue aprobado en el Senado el llamado Plan B de la reforma electoral y de inmediato fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.