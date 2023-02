Mier reta a Lorenzo Córdova a debatir sobre el Plan B para ver "quién miente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, invitó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a dialogar sobre el contenido del Plan B de la reforma electoral aprobado el miércoles en el Senado.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó un documento denominado “Dichos vs hechos del Plan B de la reforma electoral”, con el que buscan “aclarar las especulaciones que giran alrededor de estas modificaciones legales”.

Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aseguró que en la reforma "no hay nada que atente contra la autonomía, la integración, y gestión del Instituto. Absolutamente, no hay ningún artículo, no puede manifestarse que exista una distorsión en perjuicio del Sistema Electoral Mexicano”.

En conferencia de prensa, el morenista expresó que pedirá a la Junta de Coordinación Política que invite al consejero presidente del INE a debatir al respecto. “Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos”.

“Que venga Lorenzo Córdova a la Cámara de Diputados, y de paso si quiere presentar su libro también le ayudamos de cronistas. Que vengan”, remarcó. “Debatamos de cara a los mexicanos, una especie de ‘a ver quién miente’. Que vaya a su marcha, que la organice”.

“Lo invitamos a Lorenzo Córdova a que venga a la Cámara de Diputados, para que haya un debate de cara al pueblo de México. Y veremos quién miente. Que vaya a su marcha del domingo, y el martes lo esperamos aquí, para debatir”.



Ignacio Mier.

El llamado lo reiteró en su cuenta de Twitter.

“En la @Mx_Diputados estamos abiertos al debate. @lorenzocordovav asiste el domingo a la concentración del #PRIANRD, y a partir del martes te invito para que nos acompañes a la JUCOPO para dialogar sobre el contenido de la reforma electoral y quede claro al pueblo quién miente”, publicó Mier.

En la conferencia, Carlos Luna, asesor legislativo, sostuvo que el objeto de la reforma es acabar con la “burocracia dorada” y los dispendios electorales.

El documento presentado por la diputación morenista tiene como finalidad ser la base para una discusión pública informada, “a fin de que las y los ciudadanos sepan lo que sí es la reforma electoral frente a la mentira y el discurso de odio que el INE ha estado generando”.

En tanto, la diputada Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, afirmó que la intención de la reforma es el adelgazamiento de la burocracia dorada “de los Ciritos y Lorencitos” de las 32 entidades federativas, así como hacer eficientes los procesos electorales.