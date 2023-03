Diputados cruzan acusaciones sobre García Luna, Calderón, AMLO y el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, MC y PRD debatieron sobre el caso de Genaro García Luna e intercambiaron acusaciones sobre los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador y la forma como han enfrentado el problema del narcotráfico.

Al iniciar el debate, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña afirmó que hoy está claro que García Luna estaba trabajando para Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

“Acción Nacional dice, en un comunicado majadero, que no es afiliado de su partido, pero estuvo en el gobierno ‘del cabeza hueca’ de Fox, en materia de seguridad y con el pequeño detalle de que fue el Secretario de Seguridad Pública en el gobierno usurpador de Calderón”, afirmó Fernández Noroña en tribuna.

El petista resaltó que a pesar de que los panistas nieguen su relación con García Luna y afirmen que no sabían nada de sus actividades ilícitas, la realidad es que durante años él lo denunció públicamente.

“Le dije que era un asesino, que estaba vinculado al grupo del ‘Chapo’ Guzmán, que era un delincuente peligroso, que iba a acabar en la cárcel, por más poder que tuviera”, aseveró Fernández Noroña.

Tuvieron que pasar 14 años para que se demostrara que los 700 millones de dólares en propiedades no se obtuvieron de forma legal y por eso actualmente se está litigando con el gobierno de Estados Unidos a fin de que ese dinero regrese a México, con el propósito de que sirva a las comunidades más pobres del país, dijo Fernández Noroña.

“Pero, hoy, sin duda, está claro que García Luna estaba trabajando para ‘el Chapo’ Guzmán”, remarcó.

Maximiano Barboza Llamas, diputado de Morena, propuso la creación de una comisión especial para investigar la responsabilidad del “narcogobierno”, de todos los asesinados y desaparecidos.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales dijo que su grupo parlamentario no tiene problema en discutir el tema de García Luna; sin embargo, pidió hacerlo bien, porque hay muchos ejemplos de esta administración que pudieran tomarse de referencia, como la grotesca ayuda que recibió Morena en el proceso electoral, y por eso “quieren destazar al INE, porque impidieron que existiera un narcoelección”.

“Presidente: me queda claro que la memoria no es lo suyo, sino no cobijaría a la red de delincuentes. Presidente: si ves las barbas de García Luna cortar, pon las tuyas a remojar”, dijo la legisladora.

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) sostuvo que el narcotráfico no se ha combatido en este gobierno y “el juicio que hoy nos ocupa se hizo en Estados Unidos sin el apoyo de este gobierno”.

Enfatizó que se celebra “un triunfo ajeno, porque esta aplicación de la justicia tuvo que ser sólo en otro país” y deseó que las investigaciones continúen.

"La justicia aquí en México, por decisión del propio Ejecutivo, en contra de los delincuentes, es de abrazos y no balazos", expuso.