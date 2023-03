Diputados descartan acatar el fallo del Tribunal Electoral para que una mujer encabece el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la Junta de Coordinación Política está imposibilitada para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea ocupada por una mujer.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Jucopo aseguró que ya concluyó el proceso de inscripción y se violarían los derechos de las personas que ya se registraron en la quinteta para determinar al sucesor de Lorenzo Córdova.

Mier consideró falso que el órgano colegiado de gobierno esté en contra de que una mujer encabece la presidencia del INE y pidió “respetuosamente” al Tribunal que revise sus sentencias y protocolos.

“Estamos imposibilitados por el propio tribunal, y por convicción, a no intervenir de ninguna manera en la organización en la vida interna del Comité Técnico (de Evaluación) y ahora nos están pidiendo que enviemos todos los expedientes, y lo están pidiendo cuando ellos mismos votaron para que la Junta de Coordinación Política no (tuviera) conocimiento de los trabajos que realice el Comité Técnico y que el Comité Técnico no tiene por qué informar a la Jucopo”, señaló Mier.

El pasado miércoles 22 de febrero la Sala Superior del TEPJF resolvió que la Cámara de Diputados debe modificar, por segunda ocasión, la convocatoria para seleccionar a cuatro nuevos consejeros del INE, a efecto de que la quinteta de aspirantes a la presidencia del organismo electoral sea integrada exclusivamente por mujeres.

“Ya se había modificado la convocatoria y se votó por mayoría volver a modificarla, esa situación pone en un aprieto al Pleno de la Cámara de Diputados, de carácter jurídico, porque ya se había concluido la primera etapa del registro, se inscribieron más de mil. Según la información los que completaron el registro son 664, de los cuales 400 y fracción son hombres y mujeres, y muchos de ellos se registraron para participar por el cargo de presidente del INE”, detalló.

Ante ello, Mier Velazco pidió respetuosamente al TEPJF que revise sus sentencias y protocolos, porque “seguramente no tienen conocimiento, no tienen tiempo, se convocan de manera apresurada, lo dejan en manos de sus proyectistas o de su equipo técnico y no saben lo que están votando en términos de ejecutorias”.

Informó que debido a que la sentencia del TEPJF está dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, este martes se le comunicará al Pleno y a la Mesa Directiva para su análisis, y se remitirá a la Jucopo, a fin de que el próximo jueves emita una resolución.

“Mañana nos vamos a reunir y el jueves a la 11 de la mañana haremos del conocimiento, a través de un comunicado, la decisión unánime con relación a esto por parte de la Junta de Coordinación Política. Esto es, digamos, un adelanto de la ruta que vamos a seguir por lo que hace a la ruta jurídica y a la ruta también política y de dudas”, dijo.

Mier Velazco aseveró que “el diálogo entre instituciones de un poder, del Poder Legislativo a través de su Cámara de Diputados, con un organismo que depende del Poder Judicial, vamos a escalarlo directamente con la presidencia del Poder Judicial, de la presidente, que en esta colaboración de poderes podríamos hacer una revisión, independientemente de que jurídicamente el día de mañana la Dirección de Asuntos Jurídicos nos va a proponer la ruta que puede incluir un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de controversia constitucional que se puede presentar”.

Asimismo, aseveró que es falso que el órgano colegiado de gobierno esté en contra de que una mujer encabece la presidencia del INE.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena destacó que en su bancada están convencidos de la importancia de la paridad y la igualdad de género, misma que han garantizado desde la Cámara de Diputados.

“Hemos garantizado la paridad y la igualdad entre los géneros. No como una acción ya sólo compensatoria en el caso de la Cámara de Diputados, sino el mayor reconocimiento de las capacidades, aptitudes que tienen las mujeres y lo vamos a seguir privilegiando”.