Citlalli Hernández dedica este mensaje de apoyo a Michelle Rodríguez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, llamó a la actriz Michelle Rodríguez a construir un frente común contra un sistema y una forma de pensar que impone una sola idea de belleza y de éxito.

La legisladora publicó un video en su cuenta de YouTube en el que expresó su solidaridad con Michelle Rodríguez a raíz de los comentarios negativos que ha recibido recientemente en redes sociales.

La actriz, conductora y comediante publicó un video en el que responde a las críticas por su participación como imagen de portada de la revista Marie Claire de febrero.

“Mi cuerpo es una revolución. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños. Este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo”,

“Reconozco mis defectos y los abrazo. No solo los físicos. Soy valiosa por lo que sé, por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por como me veo. Reconozco mi belleza, la honro y la aplaudo. Soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir. Saber mi valor me mantiene blindada de comentarios de personas que no se ven a sí mismas”, dijo Michelle Rodríguez, quien se volvió tendencia en redes por su testimonio.

“Hace tiempo existe la conversación de que si la ‘gordofobia’ existe o no, que si es algo en lo que nos estamos clavando o no. Creo que con esto se demuestra que la ‘gordofobia’ es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado”, añadió Rodríguez.

El mensaje de Citlalli Hernández

Citlalli Hernández publicó en su canal de YouTube un mensaje cuya descripción dice “¡Basta de gordofobia!” y en el que saludó así a la actriz: “Vi tu video y no pude evitar sentirme identificada y también no pude callarme”.

En seguimiento a la reflexión compartida por la actriz, la política morenista sostuvo: “Hace tiempo que vivimos un sistema económico, político, social, que nos ha construido en una sociedad de apariencias, en una sociedad que nos quiere imponer un solo molde de pensar, de ser, de vestir, una sola idea de belleza, de éxito; una sola idea de los cuerpos perfectos, que eso no existe, y me parece que es importante armar un frente común.

“Tú como actriz, desde tu lugar, has señalado esta serie de comentarios que existen por tu cuerpo, no por tu carrera, no por tu profesión, no por lo que piensas, no por lo que dices, no por lo que haces, sino por tu cuerpo”, expuso la legisladora.

Citlalli Hernández dijo sentirse identificada “porque yo, desde este lado, mi quehacer es el político, puedo decir con la frente en alto, que no pertenezco a esa clase política que lastima a la gente, que miente, que roba, que traiciona, que se enriquece”.

Y añadió: "Y la gente que no piensa como yo, la gente que le incomoda incluso que alguien como yo en mi figura, en mi forma de pensar, en mi origen, esté haciendo política, se ha metido solamente con mi físico”.

Somos más que los cuestionamientos alrededor de nuestras figuras, consideró Hernández.

“Pero hay seguramente muchas niñas, muchas adolescentes, muchas jóvenes en este país que viven violencia verbal, bullying, que se cuestionan si son bellas o no por su cuerpo, que la pasan mal por su alimentación”, añadió.

Citlalli Hernández consideró importante combatir la idea de un sistema que nos mueve hacia las apariencias y construir una nueva realidad y una nueva convivencia.

“Es un mundo ideal y es triste pensar que en pleno 2023 hablamos de que hay violencias hacia nuestros cuerpos, pero creo que es esperanzador escuchar videos como los tuyos, conocer testimonios como los tuyos y hablar en público de que la gordofobia existe y que es importante combatir todo tipo tipo de fobias, todo tipo de odios y todo tipo de violencias”, sostuvo.

“Ojalá que otras niñas otras personas que la pasan mal frente a estos comentarios, puedan mirarse un poco reflejadas en muchas mujeres que somos visibles y que decimos con mucha fuerza que, desde donde estemos, combatiremos la gordofobia, combatiremos el odio y haremos de lo que somos un orgullo y no una vergüenza”, sostuvo Citalli Hernández.

“Ojalá en los próximos años podamos voltear atrás y ver que construimos, desde donde nos toca, a quienes nos escuchan, nos ven y nos siguen, una sociedad mucho más igualitaria donde podamos vivir en paz, con amor y y libres”, concluye la secretaria general de Morena.