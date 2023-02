Monreal llama a frenar propaganda de "corcholatas" y advierte que es ilegal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a quienes aspiran a la sucesión presidencial de 2024 a frenar la propaganda que desplegada por todo el país.

Además, dijo que se mantendrá en la contienda interna, calificando como un “veto” retirado el no haber sido incluido en la lista de aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador, quien apenas lo incluyó hace dos semanas.

De visita en Mazatlán, Sinaloa, el líder parlamentario dijo que en su recorrido por esa entidad pudo constatar la promoción personalizada de sus compañeros de partido, lo que consideró ilegal sea lícita ilícita la fuente de financiamiento.

Según el político, ahí en Sinaloa fue testigo de bardas y espectaculares que anuncian la imagen personalizada de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Fue entonces que llamó a sus adversarios internos a hacer una pausa:

“Que a partir de ahora haya una pausa y que sólo sean foros regionales organizados en los estados a donde vayan los cuatro, cinco o 10 (aspirantes a la candidatura) y que expongan a la militancia, simpatizantes y ciudadanos en general (…) es decir, el no uso de recursos públicos ni privados, porque aunque sean privados y de origen lícito si se orientan a actividades de este tipo son ilegales”, consideró.

La posición de Monreal se enmarca en sus reiterados llamados a emparejar la contienda interna que se espera formalmente se desarrolle a partir de junio próximo, de acuerdo con lo anticipado por el dirigente nacional, Mario Delgado, en el sentido de anunciar reglas y tiempos para la realización de las encuestas que definirán al candidato presidencial.

Al respecto, Monreal dijo confiar en que el presidente López Obrador no influirá en las encuestas calificándolo de demócrata. Luego agregó: “… pero no soy ingenuo porque, obviamente, a mi me incluyen en la lista de los cuatro aspirantes apenas hace 15 días”.

El senador reiteró como ha dicho en días pasados que las encuestas no deben ser realizadas por el partido Morena, que la fórmula de levantamiento incluya tres encuestas principales y dos espejos, a realizarse por empresas independientes y experimentadas.

Asimismo, justificó que está abajo en todas las encuestas porque no era mencionado ni siquiera por el partido en el que milita, e inclusive, que esa actitud parecía una exclusión de la propia dirigencia.

“Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias (mañaneras) como hermano, pero… yo soy un hermano pródigo”.

Ricardo Monreal desarrolla este fin de semana una gira de actividades por Sinaloa y Coahuila, entidad esta última en la que participa en actividades de campaña del precandidato único de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina.