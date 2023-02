"Es echar porquería al ventilador": AMLO sobre el escándalo de colaboradores de Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no conoce los videos en los que aparecen los funcionarios de Campeche, Raúl Pozos y Armando Toledo, recibiendo dinero en efectivo, pero afirmó que se trata de la intención de igualarlos con otros gobiernos, por lo que retó a que le busquen a su gobierno.

“No conozco el video, pero habría que verlo. Hay, desde luego, mucho interés de querer, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador, es decir: ‘Todos son iguales —eso ya lo hemos padecido— todos son iguales’, y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador, tratan”, dijo.

Con estos nuevos videos de servidores del gobierno de Layda Sansores, el mandatario federal envió el mensaje: “A ver, búsquenle. No, no. A mí me pueden llamar ‘peje’, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido, si no ya me hubiesen hecho minilla de peje. No pueden por eso”.

El mandatario federal aseguró que el fondo es que los opositores buscan afectar su imagen, además de la molestia que les genera que no tengan los privilegios que conservaban con otros gobiernos.

“Es que el problema de los conservadores: son muy ambiciosos, muy corruptos, los desquicia el dinero, su dios verdadero es el dinero, eso lo decía el cura Hidalgo: ‘Ustedes —les decía a los que lo estaban excomulgando— tienen como único dios al dinero’”.

Afirmó que en su gobierno se ha logrado el objetivo de combatir la corrupción y de nuevo sacó su pañuelo blanco.

Habló de nuevo de la necesidad de purificar la vida pública, llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública y hacer a un lado ese estilo de vida que han venido imponiendo en donde lo importante es lo material, “la ropa fina, las alhajas, los carros último modelo, las residencias, los departamentos de lujo”.

El mandatario reiteró el señalamiento de los bienes de Carlos Loret de Mola. “Ojalá hiciera un reportaje de lo que tiene en un ejercicio autocrítico. Pensaban que eran intocables, pero se está llevando a cabo una transformación y lo que queremos es fortalecer valores culturales, morales, espirituales”.