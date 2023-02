"Me van a tachar de dictador": AMLO desiste de veto al Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que podría usar su facultad de veto para evitar que en el plan B se aprueben puntos adicionales a su iniciativa original que vayan en contra de la austeridad, ahora afirma que no lo aplicará para evitar que le digan dictador.

Es el caso de la acumulación de presupuesto por parte de los partidos para poder usarlos en próximas elecciones sin tener que regresar los recursos a la Federación.

“En la esencia el planteamiento original era quitar, quitar completamente estos excesos en el manejo del presupuesto de los partidos”, dijo.

Al plantearle si actuaría en consecuencia para evitar derroche de recursos, el mandatario federal respondió que las leyes ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que son solo dos las leyes secundarias.

–Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley y para que llegue a la Corte necesita primero aprobarse.

–No, no, no, si yo veto ahora, imagínense, me van a tachar de dictador.

–Son dos leyes las que se aprobaron, faltan cuatro –se le planteó.

–Ah, no, si faltan, sí lo hacemos –rectificó el mandatario federal.

Expuso que “el asunto es ese, o sea, de fondo, que el bloque conservador se opuso a la reforma. Yo estaba proponiendo reducir el presupuesto; que no fuesen 500 legisladores, sino 300; que a los consejeros no los eligieran los partidos, sino que los eligiera el pueblo. Eso era lo que yo proponía”.

Consideró que revisará el tema pero “la verdad, intrascendente, sólo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos, esos son organismos mantenidos y buenos para nada, eso es lo único”. ´

El presidente expuso que el veto lo usará para asuntos que considere más importantes, “porque si no, se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria, y vale más que se vaya, como corresponde legalmente, a la Suprema Corte”, insistió.