"Montaje tras montaje": Layda Sansores arremete contra Televisa y "Alito" por videos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, arremetió contra Televisa y contra su antecesor, Alejandro "Alito" Moreno, por la difusión de videos el pasado lunes en los que se ve a colaboradores suyos recibiendo fajos de billetes de dinero.

Durante su programa "Martes del Jaguar", la mandataria morenista negó que funcionarios de su gobierno hubieran cometido alguna anomalía y señaló que, en todo caso, el líder nacional del PRI es el mayor responsable "si se hizo algo indebido".

En las imágenes difundidas en el noticiero En Punto de Televisa se ve a dos integrantes del gabinete de Sansores, uno de ellos expriista, y una senadora de Morena, quienes fueron captados en video recibiendo fajos de billetes de 500 pesos presuntamente en mayo de 2021, previo a las elecciones estatales donde resultó ganadora la actual mandataria.

Los videos exhiben a Raúl Aarón Pozos Lanz, exdirigente del PRI en Campeche y actual secretario de Educación Pública en la entidad; a Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora, y a Rocío Abreu, senadora por Campeche.

En el Martes del Jaguar, Sansores respondió en varios momentos del programa con calificativos hacia Televisa y al final presentó a sus colaboradores para que dieran su versión sobre los videos.

“Con Televisa era para que hicieran algo más fino, ¿a quién van a engañar? (…) Nomás te pegan y te pegan. No, no me pegan, me fortalecen, me están dando una publicidad que yo no podría pagarles porque ustedes cobran muy caro”, dijo la gobernadora.

"Lo primero que dices es ‘qué pobre Televisa’, deveras al señor Azcárraga… ¿está usted aquí? Ya no debe darse cuenta ni de lo que pasa en su casa porque no lo concibo de otra manera. Como quiera que sea Televisa tenía una línea y había el derecho a réplica. Ya no hay nada de nada, es mentira tras mentira, montaje tras montaje. Lo más triste es que se prestan a este juego perverso", declaró Sansores.

"¿Cómo se presta Televisa para estar sacando esto?", reclamó Sansores, al señalar que a los videos presentados se les hizo zoom para que no se viera la fecha en la que fueron grabados y para que tampoco se viera quién entrega el dinero. "¿En dónde sale que es mayo?", cuestionó la gobernadora.

“Alito está en su juego, pero Televisa, el señor Azcárraga, que dé instrucciones. ¿Quién manda en Televisa? ¿O ya le quitaron Televisa? A lo mejor ya ni está el señor Azcárraga”, dijo la morenista. “Dicen que fue cuando iba a empezar la campaña y que me dieron dinero para mi campaña y lo han sacado en todos los canales de Televisa”.

Tanto Pozos como Toledo aseguraron que los videos son anteriores a 2018 y que el dinero recolectado no fue para ninguna campaña, sino para apoyar a la gente, cuando el primero era senador y el segundo funcionario con “Alito” Moreno cuando era gobernador de Campeche.

“Quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre las fechas porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno del 2015 al 2018 y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada en el video original pero si enseñaran el video completo podrían corroborar que fue en esa época", dijo Toledo en un video presentado en el Martes del Jaguar.

"Con el recorte presupuestal a la secretaría, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudíamos a hacer gestión con el gobernador y en algunos casos nos otorgaban ampliación presupuestal y en otro, por la urgencia y naturaleza de la necesidad, éramos citados en Palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo para ser dispersado entre los demandantes, como ocurrió alguna vez con el seguro catastrófico. Era una práctica a veces necesaria porque en las comunidades no había bancos y muchas veces están alejadas de la ciudad”, explicó .

"Además, nosotros sabíamos que nos grababan, porque eran visibles las cámaras y aparte firmábamos todo recurso recibido. Quiero aclarar que después de mi salida de la Secretaría, que fue en el 2018, nunca más regresé a Palacio hasta que el gobierno actual inició funciones", concluyó Toledo.

Pozos también presentó un video en el que denunció una guerra sucia y deslindó a Sansores al asegurar que se ha apegado a la legalidad.

“Es claro que Alejandro Moreno, y aquí se los podemos asegurar, firmar y que me digan lo contrario, era el gobernador y en todo caso es el mayor responsable si se hizo algo indebido. Porque además no están en el patio, no están en una cuevita, en el sótano, están en una oficina pública. Aquí no es de que fuiste a recoger a la casa de un empresario”, señaló Sansores, quien dijo que "las cosas irán cayendo por su propio peso".

En su programa, Sansores presentó además un nuevo audio de Alejandro Moreno y otro presunto chat con Javier Tejado, exdirectivo de Televisa.