García Cabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto por alterar documentos en su contra

CIUDAD VICTORIA, TAM., (apro).- El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de promover los señalamientos con los que un juez lo incriminó por delitos federales.

En entrevista con MVS, el panista dijo que hubo engaños hacia la autoridad federal, aunque ahora, afirmó, la justicia le dio la razón al absolverlo de los delitos que se le habían imputado.

“Llevaba más de dos años con acusaciones falsas y documentos alterados por parte de Santiago Nieto, quien engañó a la Fiscalía General de la República y al presidente López Obrador. Se violó la Constitución, pero ahora el Poder Judicial nos da la razón”, dijo en la entrevista transmitida esta mañana.

El martes, un juez de amparo determinó retirar la orden de aprehensión que pendía sobre García Cabeza de Vaca, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, al considerar que la operación de lavado por la que se le imputó fue un procedimiento comercial legal, informó el Bufet Ruiz Durán que lo representa.

Esa misma noche, el panista, quien al parecer vive en Dallas, Texas, después de que dejó el Gobierno de Tamaulipas el pasado 30 de septiembre, publicó un video en sus cuentas de redes sociales en los que alegó inocencia y se dijo perseguido político.

“Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije: fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón”, dijo.

Reiteró que la “burda persecución política” fue consecuencia de la defensa que hizo del Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades, así como la búsqueda de un trato fiscal justo.

“Fue también por exigir desde mi trinchera hacer respetar nuestra Constitución y el estado de derecho, por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido que al agachar la cabeza frente al autoritarismo, perdemos dignidad, perdemos país”, afirmó.

De acuerdo a los letrados que representan al panista, un juez de distrito en materia de amparo le otorgó la protección de la justicia federal, con lo que queda insubsistente la orden de aprehensión girada en su contra el 4 de octubre del 2022, por el juez de control Iván Aarón Zferín Hernández.

Inicialmente hubo una orden de aprehensión en mayo del 2021 contra el mandatario, que fue combatida por amparos y controversias constitucionales promovidos por el acusado, con el argumento del fuero que lo protegía en su puesto de jefe del Ejecutivo estatal.

Pero cuando terminó su gestión, se activó otra en octubre, aunque en esta el juez de amparo advierte que el supuesto esquema de lavado de dinero por el que se le acusa se trata de una compraventa de un departamento, que pertenecía al exgobernador, transacción que se demostró como legal.