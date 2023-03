PRI denuncia al Gobierno de México por tuit de respaldo a Delfina Gómez

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá la injerencia del gobierno federal en el proceso electoral de gobernador en el Estado de México, advirtió Eric Sevilla, dirigente estatal del tricolor, tras precisar que entabló denuncia por un tuit oficial en favor de Delfina Gómez, la precandidata morenista.

El líder del priismo mexiquense aclaró que su partido ya presentó, durante el actual proceso electoral, 40 denuncias en contra de Gómez Álvarez, Morena, Horacio Duarte –coordinador de precampaña-, y administraciones morenistas por diversas conductas que pudieran configurarse como falta.

Una de ellas impugna el tuit del Gobierno de México publicado el 2 de febrero para exponer: “La maestra Delfina Gómez es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza; es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño”.

Este mensaje tuvo su origen en una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina para responder a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a los programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2021.

De igual manera, el priista apeló a que Duarte Olivares clarifique la razón de sus visitas recurrentes a Palacio Nacional, cuando ya no tiene cargo público y sí una encomienda electoral, pues no es convincente su afirmación en el sentido de esos paseos no se relacionan con los comicios.

“Me parece grotesco, ya es la segunda visita a Palacio Nacional en menos de tres semanas. Qué está pasando en Aduanas que sigue necesitando mucho de este personaje… En política, lo que parece es; si no va por temas de campaña, qué está haciendo allí”, cuestionó.

También se pronunció porque los programas sociales federales cesen en la entidad en periodo de campaña, igual que Morena demanda ocurra con el salario rosa, programa que considera clientelar, pero ofrece mantener y ampliar si gana la contienda.

“Lo que no vamos a permitir es que haya injerencia del Gobierno de la República. Queremos una elección limpia, piso parejo, que en campo se defina por voluntad de la gente quién debe ser la próxima gobernadora o gobernador del Estado de México… que sean los partidos los que se expresen para llamar la atención de los votantes en una contienda política”, planteó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en los resultados del 4 de junio incidan las más recientes encuestas de popularidad de AMLO, justificó que en la boleta no va a aparecer el presidente; dijo que la elección del 2018 ocurrió en condiciones y circunstancias distintas como para que se repita el fenómeno López Obrador; tras cuatro años y medio de gobierno, manifestó, hay un desgaste natural.

Por otra parte, Sevilla Montes de Oca llamó “cascajo” a las denuncias impulsadas por Morena; caso contrario, afirmó que las del tricolor se encuentran bien fundamentadas e incluso “ponen en riesgo el registro de su precandidata” (Delfina Gómez).

Recordó que entre sus quejas las hay por el supuesto uso de recursos públicos de los ayuntamientos morenistas de Tecámac, Ecatepec y Valle de Bravo en el retiro y/o suspensión de espectaculares de Alejandra del Moral que se encontraban debidamente registrados ante el Instituto Electoral.

En Valle de Bravo también se denunciaron actos anticipados de campaña por la colocación de espectaculares con la leyenda: “Que el pueblo defina, el Edomex con Delfina”.

Estas denuncias, se agregan a las de presunta violencia política de género promovidas contra Horacio Duarte por referirse a la precandidata tricolor como Alejandra “Sin Moral”, por actos anticipados de campaña al ofrecer en intercampaña que continuarán los programas sociales estatales; y contra la alianza “Juntos Hacemos Historia” por supuesta trasferencia ilegal de votos entre los partidos que la integran.