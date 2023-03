Diputada morenista exhibe "burla" de Lorenzo Córdova en sesión del INE (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla exhibió un video en el que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aparentemente se burla de la intervención de la legisladora en el Consejo General del martes 14.

La consejera del Poder Legislativo por parte de Morena publicó en sus redes sociales el video del momento en el que cuestiona a Córdova y al recién reinstalado secretario ejecutivo Edmundo Jacobo.

“Quiero aprovechar este espacio para recalcar que ni Lorenzo Córdova ni Edmundo Jacobo son demócratas”, inicia su intervención Julieta Ramírez, mientras Córdova mueve la cabeza mientras sonríe.

“No creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él.

El monarca Edmundo Jacobo regresa al INE violando la Constitución.



El Plan B se hizo en contra de los privilegios y lo seguiremos defendiendo. Aunque se burle Lorenzo Córdova. pic.twitter.com/amUwHJhsAP — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) March 14, 2023

“Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del Honorable Instituto Nacional Electoral”, dice la legisladora mientras Córdova la escucha con la mano en la barbilla.

“Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008.

“Aun cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020.

“Ah, pero cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año. Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor Presidente, no canta mal las rancheras”, añadió la legisladora y el video muestra de nuevo a Córdova moviendo la cabeza y sonriendo.

“La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años, y al día de hoy usted ya lleva 11.

“No tienen calidad moral, en el 2014 con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos, aun violando la Constitución”, dijo Córdova, quien de nuevo se lleva la mano a la barbilla mientras sonríe.

“Y se los permitieron pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos, los seudo activistas de la derecha, enmascarados de árbitros electorales, y así pasarán a la historia”, concluye el video.

En Twitter, Julieta Ramírez acusó a Córdova de burlarse de su intervención:

“El monarca Edmundo Jacobo regresa al INE violando la Constitución. El Plan B se hizo en contra de los privilegios y lo seguiremos defendiendo. Aunque se burle Lorenzo Córdova”, dice en el texto que acompaña el video.

Usuarios de redes sociales compartieron el video y criticaron la actitud del consejero presidente.

El cinismo burlón de @lorenzocordovav cuando le plasman una verdad. https://t.co/VfnZalje5v — Carlos Federico Informa CONEXIÓN MX (@CARLOSHDZPEREZ) March 15, 2023

“Algo anda mal en una institución cuando su presidente @lorenzocordovav, por quien ningún ciudadano votó, crea que se puede burlar en la cara de una legisladora por la cual votaron miles de ciudadanos haciendo ademanes. De verdad, ¿quién se cree que es?”, escribió el conductor Hernán Gómez.

Algo anda mal en una institución cuando su presidente @lorenzocordovav, por quien ningún ciudadano votó, crea que se puede burlar en la cara de una legisladora por la cual votaron miles de ciudadanos haciendo ademanes. De verdad, ¿quién se cree que es? https://t.co/fZ0gb6xZcq — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) March 14, 2023

[4] En sesión del 13 de marzo (https://t.co/gl9EY4puVz) el Consejero Presidente se burla de la Consejera Legislativa @JulietaRamirezP de @PartidoMorenaMx ante su posicionamiento por la reincorporación de Edmundo Jacobo y lo inconstitucional del tiempo en sus cargos y sueldos. https://t.co/scvnSB1fQQ — Fer™ uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@Fer_Stevez) March 15, 2023

Ojo: nótese la actitud burlona de Córdova a una de nuestras mujeres legisladoras. https://t.co/UhnJBtDI9i — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) March 15, 2023

“No es la primera vez que Lorenzo Córdova se burla del Pueblo de México. Estamos analizando las acciones legales para sancionar sus actitudes intolerantes y autoritarias”, dice la legisladora en un video publicado este miércoles.