Monreal ve riesgo de que el INAI se extinga jurídicamente; descarta confrontarse con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) corre el riesgo de volverse inoperante e incluso extinguirse jurídicamente, advirtió el senador morenista Ricardo Monreal.

El miércoles se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del instituto, el cual anunció que interpondrá una controversia ante la Suprema Corte.

En un comunicado, el propio organismo recordó que el próximo 31 de marzo concluye su encargo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, por lo que pleno del INAI quedaría solo con cuatro integrantes, es decir, sin el quórum necesario para sesionar.

En conferencia de prensa Monreal dijo que no se confrontará con el presidente López Obrador por el veto a dos comisionados del INAI y dijo que buscará de nuevo una mayoría calificada para designar a los comisionados.

“El presidente lo único que hizo fue ejercer su derecho. Estoy muy tranquilo y muy sereno”, dijo el coordinador de los senadores morenistas.

Recordó que el presidente podría objetar en una segunda ocasión la propuesta del Senado, y éste formular una tercera, la cual ya no tendría posibilidad de veto y tendría que respetarse.

Monreal rechazó que los nombramientos de Márquez y Alviso –quien trabajó con el zacatecano en la época en que éste gobernó la Alcaldía Cuauhtémoc– hayan sido “un enjuague” entre Morena y el PAN, como sugirió el presidente en la mañanera.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que tienen el tiempo encima, pues hasta el miércoles se podrá destrabar el asunto en el Senado y hasta la sesión del jueves 23 se podría discutir un nuevo acuerdo sobre el INAI.

“Si el 31 de marzo no hemos resuelto sí tendremos un problema grave: las resoluciones del INAI no tendrán soporte jurídico.

“Lo que tenemos que hacer es que los órganos autónomos del Estado no se paralicen, pero no veo fácil construir acuerdos. Existe el riesgo de que el INAI sea extinguido jurídicamente. Que, para empezar, no se le dé presupuesto para el siguiente año porque no está operando y se extinga. Yo tengo confianza en que lo resolvamos”, dijo.

El también precandidato presidencial de Morena destacó su “cercanía” con López Obrador, después de que éste calificara a Monreal como un “político profesional” y “gente vinculada a la transformación”.

“Al contrario, me acerca después de lo que dijo de mí, me acerca más y más y no tengo ninguna actitud de diferencia con él, tengo cercanía con él”, destacó Monreal.