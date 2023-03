"Tengo mi propia trayectoria": así defendió Bertha María Alcalde su candidatura a presidir el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bertha María Alcalde Luján, candidata a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que tiene su propia trayectoria profesional con independencia de parentescos y se pronunció por aplicar lo antes posible el Plan B de la reforma electoral.

Alcalde Luján, quien fue incluida en la quinteta de donde saldrá la sucesora del consejero presidente Lorenzo Córdova, es hermana de Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, e hija de Bertha Luján, quien durante siete años fue presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Bertha María Alcalde Luján fijó su postura el pasado 19 de marzo durante la entrevista con el Comité Técnico de Evaluación, que publicó en su micrositio de la Cámara de Diputados las entrevistas con los aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo del INE.

"No puedo desconocer que mi hermana es secretaria del Trabajo, que mi madre ha trabajado ya por varios años con el partido Morena, son mujeres a las que obviamente quiero, admiro mucho, pero realmente yo desde el inicio de mi carrera tomé un rumbo distinto a ellas, yo realmente nunca he militado de manera activa en ningún partido político, yo nunca he contendido por un cargo de elección popular", respondió a una pregunta de Maite Azuela, integrante del Comité que coadyuva con la Cámara de Diputados para el proceso de renovación de consejeros.

“Yo tengo mi propia trayectoria profesional, mi propia trayectoria académica. Creo que al final mis principios y la forma en que he trabajado en los cargos que he desempeñado hablan por sí mismos. Siempre he trabajado de manera profesional, de manera objetiva, con base en la legalidad (…) No nada más tengo carrera en esta administración”, añadió.

En ese contexto destacó que trabajó en el gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón. También minimizó su falta de experiencia en materia electoral.

“He trabajado tanto con la administración en 2009 en Secretaría de Gobernación con el entonces presidente Felipe Calderón como en la anterior con distintas instituciones como la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad. Y eso demuestra que al final sé trabajar sin necesidad de voltear a ver los tintes políticos de quién está dirigiendo una institución”, afirmó.

“Creo además que cuento con la trayectoria y la experiencia que me permitirían, no nada más formar parte del consejo sino, incluso, si ustedes lo consideran, presidirlo”.

En la entrevista que se llevó a cabo días antes de que la Suprema Corte suspendiera la aplicación del Plan B, Alcalde se pronunció por acelerar la aplicación de la reforma electoral promovida por el lopezobradorismo. “Necesitamos poner manos a la obra cuanto antes”, dijo entonces.